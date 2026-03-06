В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

Российский производитель и дистрибутор химической продукции «Химмед» до начала осени 2026 г. намерен запустить в Подольске выпуск особо чистых кислот и реактивов для микроэлектроники и медицины. Инвестиции в создание производственных мощностей и инфраструктуры составили 1 млрд руб.

Подготовка к запуску производства

«Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники, пишут «Ведомости». Помимо реактивов завод займется производством фармацевтических субстанций и лабораторного оборудования.

Российский производитель и дистрибутор химпродукции «Химмед» до начала осени 2026 г. начнет выпускать особо чистые кислоты и реактивы для микроэлектроники и медицины. Среди них гидроксид аммония, фтористый аммоний, соляная, фосфорная, азотная, плавиковая, серная и щавелевая кислоты.

Со слов президента многопрофильного холдинга «Химмед» Николая Цуркова, инвестиции в создание производственных мощностей и инфраструктуру составили 1 млрд руб. и еще 350-500 млн руб. компания потратила на закупку оборудования. Половина выделенных средств — это собственные инвестиции компании, еще половина — заемные, уточнил он. Впрочем, «Химмед» планирует наладить выпуск и лабораторного оборудования по полному циклу, уточнил он. В планах компании производить масс-спектрометры, вакуумные насосы, хроматографические колонки, а также ультрафиолетовые и рентгеновские лампы.

«Химмед» В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники и фармы

Компания «Химмед» запускает производство сверхчистых кислот и реактивов в Подольске в Московской области. Новый производственно-складской комплекс разместится на площадке бывшего Подольского химического завода. По словам представителя компании, ежегодный объем выпуска составит: до 50 тыс. литров кислот и других реактивов, предназначенных для нужд микроэлектроники; до 4 тонн продукции для фармацевтической отрасли. Контроль качества особенно строг именно для микроэлектронных реактивов: примеси отслеживают по 65 различным элементам, а их допустимое содержание измеряют на уровне 10 ppt т.е. это 10 частей на триллион — показатель, характерный для веществ класса «особо чистые».

Вещества, которые будет производить «Химмед», применяются в микроэлектронике в кристальном производстве в процессе формирования чипов на пластине, объяснил «Ведомостям» представитель «Микрона», входит в группу компаний (ГК) «Элемент».

Представитель компании «Химмед» также рассказал о расширении ассортимента на новом производстве в Подольске. Кроме реактивов для микроэлектроники и фармацевтики, планируется выпуск линейки продукции для гистологических исследований. В нее войдут: изопропанол, ксилол, формалин, парафин, эозин, гематоксилин, а также декальцинирующие растворы и транспортные среды. Эти реагенты востребованы в онкодиагностике и при проведении патоморфологических (патологоанатомических) исследований — они помогают готовить и окрашивать тканевые препараты для микроскопии. Еще одно важное направление — заказной синтез активных фармацевтических субстанций (АФС). Компания будет производить их для нужд ветеринарии и медицины в строгом соответствии со стандартами good manufacturing practice (GMP) — надлежащая производственная практика). Это международные правила, которые регулируют весь цикл: от производства и контроля качества до хранения и транспортировки лекарственных средств.

Многопрофильный холдинг «Химмед» — поставщик и производитель решений для лабораторий, науки и промышленности. Компания поставляет продукцию ведущим предприятиям, исследовательским институтам, медицинским организациям, а также учреждениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Для микроэлектронного производства в первую очередь необходимы особо чистые кислоты, добавил независимый аналитик Алексей Бойко. Производство кислот в России было освоено давно, но процесс очистки — нет, поскольку не было спроса на высокочистые вещества, подчеркнул он. Уровень 10 ppt достаточно высокий, чтобы можно было заниматься производством чипов по передовым технологиям, добавил он.

Размер рынка

Аналитики Kept оценивали объем российского рынка реагентов для фармацевтики, медицины и науки за 2024 г. в 286 млрд руб. В консервативном сценарии среднегодовой рост до 2030 г. составит 8,6%, следует из доклада Kept. Ключевым драйвером роста рынка, по оценкам аналитиков компании, станет рост спроса со стороны фармацевтических компаний, локализующих производство в России, и игроков рынка частной лабораторной диагностики. Ограничивает развитие рынка сложная процедура замены поставщика реагентов, так как она сопряжена с рисками выхода оборудования из строя, говорится в докладе Kept.

Эксперты затрудняются оценить объем российского рынка АФС. Федеральная таможенная служба (ФАС) России не публикует детализированную статистику импорта с апреля 2022 г., а подсчеты объемов российского производства АФС фактически не ведутся, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Импортозамещение зависит от конкурентов

В связи с глобальной геополитической обстановкой возникают существенные изменения в логистических цепочках и сложности с международными расчетами, добавила генеральный директор ООО «ИИХР» (входит в ГК «Химрар») Наталья Папазова. При закупке химических реактивов через российских дистрибуторов зачастую выясняется, что исходные партии продукции импортируются из-за рубежа, в частности из Китая, Индии и ряда европейских стран, добавила она. Появление в России собственного производства, даже если речь идет просто о дополнительной очистке крупнотоннажных партий импортируемого сырья, позволит сформировать складские запасы, снизить зависимость от нестабильных поставок и минимизировать операционные и финансовые риски, подчеркнула эксперт.

По мнению Беспалова, большинство российских производителей фармацевтического сырья специализируются на простейшей неорганике, переработке растительного или животного сырья либо на биотехе, подчеркнул Беспалов. Производителей активных фармацевтических ингредиентов химической природы сравнительно мало, среди них «Бион», «Полисинтез», «Мир-фарм», «Усолье – Сибирский ХФЗ» и др., перечислил он. Успех предприятия «Химмед», по мнению эксперта, будет определяться номенклатурой и стоимостью фармацевтического сырья. Конкурировать с китайскими и индийскими производителями АФС удастся только в том случае, если «Химмед» будет выпускать дорогие и технологичные продукты, которые либо находятся в дефиците в Китае и Индии, либо производить в России их будет дешевле, пояснил он.