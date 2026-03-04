Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Компания «Ред Софт» выпустила обновление системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.1». Теперь «Ред Адм» выступает полноценным контроллером домена для Microsoft Exchange, полностью заменяя Microsoft Active Directory. В обновлении реализована нативная поддержка Microsoft ADMT для миграции объектов домена, появился открытый REST API с более чем 300 методами автоматизации управления.



Российское решение

«Ред Адм Промышленная редакция» — российское решение для администрирования и построения ИТ-инфраструктуры, предлагающее инструменты для управления доменом, устройствами, пользователями и сетями компании через единый веб-интерфейс. Ред Адм используется для администрирования корпоративных инфраструктур в различных отраслях экономики, совмещая в себе возможности Microsoft Active Directory и новый функционал.

В прошлых обновлениях «Ред Адм Промышленной редакции» был реализован механизм создания и управления геораспределёнными ИТ-инфраструктурами с сетями доменов и поддоменов. «Ред Адм» применяется для миграции устройств, учётных записей, файлов и других объектов на отечественную систему управления, а также используется для автоматизации задач администрирования.

Релиз 2.1 значительно расширяет возможности продукта в области миграции, безопасности, автоматизации и повседневного администрирования.

Бесшовная миграция и нативная поддержка ADMT

В «Ред Адм Промышленной редакции 2.1» появилась нативная поддержка ADMT, которая позволяет переносить объекты в домен «Ред Адм» с сохранением всех настроек и связей.

Миграция проходит бесшовно. Достаточно установить ADMT на сервер Microsoft Active Directory, указать «Ред Адм» как целевой домен и выбрать объекты для переноса. Администратор сможет перенести: организационную структуру, учётные записи и группы с сохранением их вложенности, настройки членства в группах. Компьютеры на базе Windows присоединятся к домену «Ред Адм» без переустановки, а служебные учетные записи сохранят привязки к сервисам.

Работа с Microsoft Exchange без контроллеров Microsoft Active Directory

Теперь Microsoft Exchange воспринимает «Ред Адм» как нативный контроллер домена, что позволяет строить импортонезависимую инфраструктуру без сохранения контроллеров Microsoft.

«Ранее отсутствие поддержки Microsoft Exchange было одним из ключевых препятствий для полноценного импортозамещения. Даже если все остальные сервисы готовы были переехать, почта требовала сохранить хотя бы один контроллер домена Microsoft ради Exchange. С выходом "Ред Адм Промышленной редакции 2.1" эта преграда устранена. Теперь Exchange можно использовать и разворачивать в домене Ред Адм без контроллера Microsoft Active Directory», — прокомментировал Владислав Цынский, менеджер продукта «Ред Адм».

Интеграция с корпоративными системами через API

Важным нововведением стал выпуск открытого API. Полноценный REST API покрывает все функции веб-интерфейса «Ред Адм» и позволяет интегрировать продукт с любыми корпоративными системами. API упрощает создание интеграций и сценариев автоматизации на базе «Ред Адм» и объединять корпоративные сервисы в управляемую экосистему.

Сейчас пользователям «Ред Адм» доступно более 300 методов для автоматизации управления доменной инфраструктурой. Администратор получает универсальный доступ к управлению пользователями, группами, компьютерами, конфигурациями и всеми подсистемами через программный интерфейс с документацией OpenAPI 3.1.

Управление безопасностью

В обновление вошёл новый функционал, усиливающий безопасность инфраструктуры — механизм LoginFrom, ранее не реализованный ни в одной из аналогичных систем управления.

Механизм позволяет гибко управлять правилами доступа к ИТ-инфраструктуре: указывать с каких IP-адресов, хостов и подсетей пользователю разрешено или запрещено проходить аутентификацию. Такой функционал значительно снижает риски безопасности инфраструктуры при компрометации учетных записей. Благодаря централизованному управлению доступом больше не нужно тратить время на поддержку разрозненных правил.

Персонализация интерфейса

В «Ред Адм Промышленной редакции 2.1» появилась возможность гибкой персонализации веб-интерфейса. Администратор может настраивать визуальное оформление, выбирать цвета и темы для интерфейса, управлять составом навигационного меню и адаптировать рабочее пространство под потребности организации или отдельных пользователей.

Обновление 2.1 также содержит новый функционал для работы с конфигурациями, настройки подключений по DHCP и инвентаризации устройств. Подробный обзор обновления доступен на сайте «Ред Софт».

«Разрабатывая Ред Адм, мы стремимся не к воспроизведению точной копии зарубежного продукта, а к созданию собственных независимых решений, способных предложить новые инструменты и улучшенные подходы к управлению ИТ-инфраструктурой. Мы продолжаем развивать Ред Адм, опираясь на обратную связь наших заказчиков и активных пользователей продукта», ― Владислав Цынский.

Пользователи с действующей техподдержкой могут бесплатно обновиться до версии 2.1 через «Центр Загрузки».