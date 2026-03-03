Подтверждена совместимость комплекса «Сакура» с Astra Linux в режиме МКЦ

«Группа Астра» и компания «ИТ-Экспертиза» объявили о подтверждении полной совместимости программного комплекса «Сакура» с операционной системой Astra Linux в режиме мандатного контроля целостности (МКЦ). Решение вошло в релиз «Сакура 2.37.2» и позволяет использовать связку продуктов в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите информации.

МКЦ — один из ключевых механизмов безопасности Astra Linux. Он защищает системные компоненты от несанкционированного изменения и блокирует возможность компрометации системы в целом, даже в случае успешной эксплуатации уязвимостей в прикладном или системном ПО. Именно поэтому корректная работа стороннего агента в этом режиме — нетривиальная инженерная задача.

Отправной точкой для глубокого технологического взаимодействия стал реальный клиентский кейс. В августе 2025 г. один из заказчиков обновил агент ПК «Сакура» на тестовой машине — после этого на рабочем месте перестали отображаться уведомления о нарушениях.

Эксперты «ИТ-Экспертизы» обратились к коллегам из технической поддержки «Группы Астра». Совместный разбор показал, что ошибка запуска возникала из-за разницы меток уровня целостности у суперадминистратора и обычного пользователя. Формально для корректной работы требовалось совпадение этих меток, однако такой подход открыл бы пользователю возможность изменять системные файлы и полностью отключать проверку целостности. Ключевым вызовом стал поиск способа, при котором агент функционирует штатно, а уровень целостности системы остается неизменным.

Специалисты обеих компаний нашли оптимальное решение, реализовали его и провели всестороннее тестирование. В январе 2026 г. работа агента ПК «Сакура» в режиме МКЦ на ОС Astra Linux была официально подтверждена — разработанная функциональность вошла в состав релиза «Сакура 2.37.2».

«Этот кейс наглядно демонстрирует наши ключевые ценности: внимание к клиенту и стратегическое партнерство. Мы не просто адаптируемся под различные среды, а активно взаимодействуем с вендорами, чтобы наши решения интегрировались бесшовно и безопасно. Благодарим команду «Группы Астра» за оперативность и открытость к диалогу», — сказал Максим Ефремов, руководитель направления информационной безопасности компании «ИТ-Экспертиза».

«Для нас такие проекты — подтверждение эффективности экосистемного подхода. Глубокая техническая интеграция с партнерами позволяет заказчикам получать полностью совместимые и надежные решения, где каждый компонент выполняет свои функции, не вступая в конфликт с механизмами защиты операционной системы. МКЦ — один из ключевых элементов безопасности Astra Linux, и мы рады, что совместно с «ИТ-Экспертизой» удалось обеспечить корректную работу в этом режиме», — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».