Облачная платформа moncloud подтвердила совместимость с платформой контейнеризации «Боцман» для управления мультикластерами Kubernetes

ИТ-компании «Системные Решения» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») объявили о подтверждении совместимости и корректности работы облачной платформы moncloud и платформы контейнеризации «Боцман».

Во время совместных испытаний протестировано развертывание управляющего Kubernetes-кластера и последующее развертывание дочерних k8s-кластеров.

По результатам испытаний подтверждено, что решение «Боцман» показывает стабильные результаты по развертыванию кластеров Kubernetes в облачной платформе moncloud и может использоваться для безопасного управления кластерами произвольного размера.

Комплексное решение на базе «Боцман» и облачной платформы moncloud позволяет пользователям легко реализовать развертывание и управление контейнерами, обеспечивая высокую степень гибкости в настройках и масштабировании приложений.

«Подтверждение совместимости с платформой «Боцман» способствует интеграции DevOps практик, позволяя командам разработчиков быстрее реализовывать, тестировать и внедрять новые функции» — отметил Арсен Цатурян, генеральный директор компании «Системные Решения».

«Наши команды работают в единой парадигме контейнеризации и DevOps-подходов, что обеспечило быструю и корректную интеграцию продуктов без дополнительных доработок. Благодаря объединению решений сокращаются сроки вывода новых функций на рынок, упрощаются процессы интеграции и сопровождения, повышается общий уровень надежности» — отметил Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

