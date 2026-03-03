Deckhouse Kubernetes Platform совместима с системой мониторинга и анализа событий безопасности «Лаборатории Касперского»

Российские ИТ-компании «Флант» и «Лаборатория Касперского» подтвердили технологическую совместимость платформы для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform и системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). По итогам проведённых инженерами испытаний получен соответствующий сертификат.

Совместное использование платформ поможет обеспечить всесторонний и согласованный мониторинг и корреляцию событий безопасности, что важно для комплексной защиты контейнерных сред. Анализ логов Kubernetes-платформы от Deckhouse и приложений, построенных на современной микросервисной архитектуре, с помощью KUMA позволит включить их в ИТ-инфраструктуру организации, обеспечить единую стратегию кибербезопасности, а также построить консистентную защиту и реагирование на угрозы в реальном времени.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — флагманский продукт экосистемы Deckhouse, которую развивает компания «Флант». Лидер рейтинга российских Kubernetes-платформ 2025 г. по версии CNewsMarket. Решение, сертифицированное ФСТЭК России, помогает автоматизировать управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре: в публичных и частных облаках, а также на выделенных физических серверах без виртуализации (bare-metal-серверах), в гибридной модели и инсталляциях технологии беспроводной передачи данных для мобильной связи (edge-инсталляциях). К настоящему моменту на Deckhouse Kubernetes Platform запущено свыше миллиона контейнеров, развёрнуто более 7 тыс. приложений на 9 тыс. узлах крупных компаний.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) обеспечивает централизованный сбор, анализ и корреляцию событий безопасности из различных источников данных и помогает реагировать на сложные инциденты. Платформа объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ и является ключевым компонентом на пути к реализации комплексного защитного подхода, способного обезопасить от актуальных киберугроз корпоративную и индустриальную среду, а также наиболее эксплуатируемый злоумышленниками стык ИТ/OT-систем.

«С увеличением числа микросервисов возрастает и объём генерируемых логов и событий, за которыми нужно внимательно следить и проводить корреляцию. Каждый инцидент в Kubernetes-окружении может иметь значительные последствия, поэтому быстрая реакция на эти события крайне важна. Мы уверены, что интеграция Deckhouse Kubernetes Platform и KUMA повысит безопасность и надёжность микросервисов и поможет компаниям более эффективно справляться с вызовами, связанными с управлением инцидентами», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.

«Безопасность контейнерных сред — актуальная задача многих компаний, в частности из банковской сферы и ритейла. „Лаборатория Касперского” понимает потребности бизнеса и предлагает своё решение для защиты в этой сфере — Kaspersky Container Security, которое также подтвердило свою совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform. При этом система защиты должна быть всеобъемлющей, поэтому её важно продумывать на уровне всей ИТ-инфраструктуры. Интеграция АKUMA с платформой DKP позволит обогатить мониторинг и корреляцию событий безопасности, которые крайне важны для анализа атак и превентивного реагирования на них, за счёт видимости контейнерных сред и потенциальных рисков в них», — сказала Евгения Лагутина, старший менеджер по продукту в «Лаборатории Касперского».