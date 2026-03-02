«Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки

«Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») объявляет о завершении перезапуска интеграции с партнером «Яндекс Еда». Обновленное технологическое взаимодействие обеспечивает клиентам быстрый и удобный заказ лекарств и товаров для здоровья через привычные сервисы доставки. Об этом CNews сообщили представители «Аптечной сети 36,6».

«Сотрудничество с лидером быстрой доставки для нас — это не просто еще один канал продаж, а важный шаг в развитии омниканальной модели обслуживания наших покупателей. Благодаря перезапуску интеграции с сервисом «Яндекс Еда» мы соединяем сильные бренды и экспертизу «36,6» и «Горздрав» с удобным клиентским сервисом и быстрой доставкой от 30 минут», – сказала директор по омниканальным продажам ПАО «Аптечная сеть 36,6» Лариса Романовская.

Переинтеграция стала ключевой частью перехода компании с платформы SAP Commerce на собственную e‑commerce-платформу PharmFlex, разработанную для повышения стабильности, производительности и гибкости цифровых сервисов аптечной сети.

За техническую реализацию проекта отвечала компания FlexMind Tech, разработчик решений для электронной коммерции. Слаженная работа команд «Аптечной сети 36,6», FlexMind Tech и партнёров по доставке позволила провести перезапуск интеграции без простоев и негативного влияния на клиентский сервис.

«Этот проект – пример того, как должна работать технологическая кооперация на зрелом рынке e‑commerce. Перезапуск интеграции прошел в сжатые сроки во многом благодаря качественной, структурированной документации со стороны «Яндекса» и быстроте реакции его команды на все вопросы, которые возникали по ходу работ. Это позволило нам вместе реализовать действительно бесшовный переход на платформу PharmFlex без заметных для пользователей пауз и с заделом на дальнейшее масштабирование сервисов», – сказал генеральный директор FlexMind Tech Сергей Афанасьев.

В рамках проекта дополнительно была реализована новая возможность – начисление бонусов по программам лояльности «36,6» и «Горздрав» при заказах через «Яндекс Еду».

«Совместная переинтеграция с «Аптечной сетью 36,6» позволяет сделать покупку лекарств и товаров для здоровья еще более удобной: пользователи могут оформить заказ в привычных сервисах быстрой доставки и при этом пользоваться всеми преимуществами программ лояльности аптечных сетей», – сказал представитель сервисов «Яндекс Еда» / «Яндекс Лавка».

Сервисы быстрой доставки обеспечивают оперативную и надёжную доставку заказов с соблюдением всех санитарных и правовых требований к транспортировке лекарственных препаратов во всех регионах присутствия «Аптечной сети 36,6». Это позволяет клиентам получать необходимые лекарства и товары для здоровья в максимально короткие сроки и в удобном для них формате.

«Для нас этот проект – наглядный пример того, как технологические изменения напрямую улучшают сервис для клиентов и партнеров. За счет переинтеграции с сервисами «Яндекс Еда» мы значительно повысили надежность выполнения заказов, – сказал Игорь Адажий, руководитель управления по работе с партнерами ПАО «Аптечная сеть 36,6».