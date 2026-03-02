Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Генеральный директор Conde Nast заявил о том, что развитие технологий искусственного интеллекта может существенно снизить долю трафика от Google для медиа. Он отметил запуск новой функции как фактор, угрожающий позиции поисковика как основного источника посещений. Эксперт охарактеризовал это как «очередной смертельный удар» по поисковому трафику.

Неутешительные прогнозы для Google

Генеральный директор издательского дома Conde Nast Роджер Линч (Roger Lynch) заявил в феврале 2026 г., что развитие искусственного интеллекта (ИИ) нанесет невосполнимый урон поисковой системе Google как источнику трафика для медиа, пишет Financial Times.

По словам Роджера Линча, если еще в 2022 г. большинство посещений сайтов издательского дома приходилось на Google, то в 2025 г. эта доля сократилась всего до четверти.

Conde Nast — журнальное издательство, подразделение медиакомпании Advance Publications, выпускает 18 журналов, в том числе Architectural Digest, Bon Appetit, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, а также четыре деловых издания, ведет 27 сайтов и поддерживает более 50 приложений для мобильных и планшетных устройств. Основано в 1909 г. Конде Настом (Conder Nast) и принадлежащая Advance Publications, входит в 200 крупнейших частных компаний США по версии Forbes.

Особую обеспокоенность у главы Condе Nast вызывает запуск функции «Обзоры от ИИ» в поисковике, которые используют материалы издателей для составления обобщенных ответов на запросы пользователей, назвав это «пагубным». Господин Линч назвал это еще одним «смертельным ударом» по поисковому трафику.

В октябре 2025 г. компания Google официально запустила для пользователей «Режим ИИ» — это интерфейс, где генеративный ИИ становится посредником между запросом пользователя и информацией в интернете. Теперь в ответ на сложный запрос можно получить не просто список ссылок, а структурированный ответ, сгенерированный нейронной сетью. Технологическим же ядром ИТ-системы стала языковая модель Gemini 2.5 Pro.

«Мы предполагаем, что поисковый трафик продолжит очень резко снижаться, до такой степени, что в 2028 г. он перестанет быть значимым источником нашего трафика», — сказал гендиректор Condе Nast.

По его словам, издательский дом увеличил выручку в 2025 г., несмотря на более значительное, чем ожидалось, снижение поискового трафика благодаря росту подписок и другим направлениям.

Партнерское соглашение

Летом 2024 г. разработчик технологий искусственного интеллекта OpenAI, разработчик ChatGPT, заключил соглашение о партнерстве с издательством Conde Nast, выпускающим около двух десятков журналов.

В рамках соглашения OpenAI будет размещать в своих разработках, включая ChatGPT и SearchGPT, контент таких популярных изданий, как Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair, Wired, Bon Appetit и других. Издатель также заключил соглашение с Amazon в 2025 г., но в марте 2026 г. еще не достиг соглашения с Google.

OpenAI также заключил соглашение об использовании контента журнала Time в том числе из более чем столетнего архива издания. В мае 2024 г. аналогичное соглашение было заключено с News Corp.: OpenAI получил доступ к контенту изданий, принадлежащих News Corp., и может его использовать для обучения своего чат-бота. В числе изданий, контент которого теперь доступен OpenAI, — The Wall Street Journal, Barron`s, MarketWatch, Investor`s Business Daily, New York Post, The Times, The Sunday Times, The Sun, The Australian, The Courier Mail, The Advertiser, Herald Sun.

«Запуская наш прототип SearchGPT, мы тестируем ИТ-инструменты, которые сделают поиск информации и надежных источников контента более быстрым и интуитивным,— говорится в заявлении OpenAI. — Мы объединяем диалоговые модели с информацией из сети, чтобы давать вам быстрые и своевременные ответы из понятных и актуальных источников». SearchGPT будет предлагать прямые ссылки на новостные публикации, и лучшие из этих онлайн-инструментов будут в будущем встроены в ChatGPT».

Комиссию по вопросам развития ИИ-технологий

В феврале 2026 г. российский лидер Владимир Путин своим указом образовал комиссию при Президенте России по вопросам развития ИИ-технологий.

Сопредседателями комиссии в соответствии с указом стали вице-премьер — глава аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин.

Этим же указом Президент России рекомендовал руководителями субъектов России до 1 июня 2026 г. образовать соответствующие межведомственные комиссии в российских регионах.

В положении о президентской комиссии отмечается, что основной ее задачей является координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия федеральных органов государственной власти, Центрального Банка (Центробанк) России, органов государственной власти субъектов России и иных государственных органов и заинтересованных организаций по вопросам создания, развития и внедрения ИИ-технологий.

Среди задач комиссии — анализ основных рисков и угроз, возникающих в связи с использований ИИ-технологий, а также координация мер по нейтрализации этих рисков и угроз.

Комиссия займется координацией деятельности по совершенствованию системы образования, в том числе посредством активного использования ИИ-технологий в учебном процессе.

По информации CNews, в состав комиссии вошли: министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник Президента России Алексей Дюмин, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.