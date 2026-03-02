Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

АО «Смартс» решило обанкротить ООО «Квантовые коммуникации», бывший стартап ИТМО, в совладельцах которого успел побывать начальник департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм. Компания «Квантовые коммуникации» взялась за создание квантовых систем в 2018 г., но в процессе работы передала патент в другую компанию и в итоге не получила сертификацию ФСБ. Оборудование помещено на ответственное хранение, а деньги пытаются вернуть через банкротство.



Создателя уникального оборудования хотят обанкротить

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск АО «Смартс» о признании банкротом ООО «Квантовые коммуникации» из-за долга в 11,8 млн руб. Информация о деле появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск принят к производству, заседание назначено на 24 марта 2026 г., узнал CNews.

Банкротство связано с тем, что «Квантовые коммуникации» задолжали «Смартс» более 11 млн руб. по договору о поставке двух сертифицированных технологически сложных квантовых систем, аналогов которых на рынке не существует.

unsplash.com "Квантовые коммуникации" получили иск о банкротстве

«Квантовые коммуникации» первыми обратились в суд, требуя от «Смартс» вернуть недоплаченные 3 млн руб., тогда заказчик также подал иск и выиграл дело, отсудив 11 млн руб. Компания вернуть средства не могла, в итоге заказчик потребовал ее банкротства.

Как следует из картотеки арбитражных дел, «Смартс» и «Квантовые коммуникации» в прошлом связывал общий проект. «Смартс» еще в 2018 г. заказал создание систем квантовой коммуникации — 1550-30-ULN за 10,17 млн рублей и 1550-10-TN за 7,7 млн руб. На тот момент поставщик гарантировал, что имеет легитимные права на создание и распространение оборудования, поставляемого в рамках договора. Его планировалось использовать в рамках реализации проекта с шифром 2016-218-08-149. Подробнее о проекте в данных суда информации нет. Как пояснил CNews источник в отрасли, проект был связан с планами РЖД создать квантовую сеть.

Передача патента

Контракт выполнялся в два этапа. На первом оборудование нужно было передать заказчику для тестовой эксплуатации, а на втором — доработать, сертифицировать в ФСБ и уже передать в окончательном исполнении. В частности, после первого этапа поставщик должен был выполнить работы, связанные с изменениями функциональности квантовой рассылки ключей путем частичной замены либо добавления комплектующих и/или частичного изменения конструктива систем, и/или внесения других изменений.

Конечным результатом по договору является поставка сертифицированного оборудования, пригодного для использования в коммерческих целях и удовлетворяющего потребности покупателя. В случае невозможности сертификации производитель соглашался принять оборудования обратно и вернуть деньги, но за вычетом 20%. За время сотрудничества «Смартс» перечислил ему 14 млн руб. при полной стоимости договора в 17 миллионов.

Оборудование планировалось создать на основе технологии квантовой рассылки ключей, которая защищена патентом на изобретение № 2454810 от 27 июня 2012 г. Речь идет об устройстве «квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения». Согласно данным Роспатента, первоначально патент был выдан Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), но в феврале 2017 г. университет передал его в пользу «Квантовых коммуникаций».

Передача патента практически совпала с выходом ИТМО из проекта (доля снизилась с 33% до 1%). Свои 33% образовательное учреждение передало ООО «Новые технологии», которым владеют Валентин Макаров, президент Ассоциации «Руссофт», Дмитрий Хан, Кирилл Разгуляев, Айлана Хмелевская, Владимир и Михаил Русиновы. По состоянию на январь 2017 г. долями владели основатель компании Сергей Козлов и будущий начальник департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм (был назначен на эту должность в 2019 г.). Последний вышел из проекта в январе 2020 г., свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

Но уже 11 января 2019 г. исключительные права на изобретение были отчуждены в пользу «Кванттелекома» (сейчас носит название «Смартс-Кванттелеком») в рамках корпоративных обязательств ООО «Квантовые коммуникации» по договору в рамках соглашения участников «Кванттелеком» от 18 июля 2018 г. Причем, как установил суд, решение о передаче патента было принято еще до заключения договора на изготовление оборудования.

Позиция «Смартс»

По мнению заказчика, АО «Смартс», «Квантовые коммуникации» должны были прекратить любое использование изобретения по патенту с момента подписания сторонами вышеупомянутого договора, что «им сделано не было, соответственно, свидетельствует о злоупотреблении правом путем недобросовестного поведения по отношению к приобретателю». Кроме того, в материалах суда указано, что «Квантовые коммуникации» не обращались к новому правообладателю ни за какими разрешениями.

У «Смартс» вызвало возмущение решение суда первой инстанции, который встал на сторону «Квантовых коммуникаций». Компания указала, что спорный договор является лишь одним из элементов инвестиционного проекта по опытно-конструкторской разработке систем квантовой коммуникации, реализуемого через систему построенных между «Смартс» и ООО «Квантовые коммуникации» гражданско-правовых и корпоративных отношений по управлению «Смартс-Кванттелеком». При этом суд первой инстанции не дал оценку добросовестности осуществления права на иск со стороны «Квантовые коммуникации», которое «использовано как инструмент давления и гринмейла (корпоративного шантажа) в рамках корпоративного конфликта сторон».

В «Смартс» пришли к выводу, что суд допустил коммерческую эксплуатацию несертифицированного средства криптографии, предназначенного для работы с гос. тайной, чем создал прецедент легализации оборота криптографической продукции без сертификации и без согласования с уполномоченными органами (ФСБ России), что выходит за пределы его компетенции и нарушает императивные нормы в области технического регулирования. В итоге суд апелляционной инстанции отметил решение суда первой инстанции и встал на сторону заказчика.

В АО «Смартс» CNews прокомментировали суть спора. По информации представителя компании, сертифицированное оборудование так и не было изготовлено «Квантовыми коммуникациями».

«Несертифицированное оборудование, являющееся предметом судебного разбирательства по делу № А55-40885/2024, передано на ответственное хранение ввиду отказа ООО "Квантовые коммуникации" принять данное имущество, в соответствии с принятым судебным актом, вступившим в законную силу», — пояснили в «Смартс».

В компании также добавили, что ценность указанного изобретения оценивается исключительно в рамках совместной предпринимательской деятельности указанных компаний.

ФСБ сертифицировала

Как пояснил CNews первый замгендиректора «Смартс-Кванттелеком» Игорь Наливайко, «Смартс» получило долю в «Смартс-Кванттелеком» в 2018 г., а до этого оно принадлежало полностью ООО «Квантовые коммуникации». «Смартс» внес в проект 100 млн руб., а «Квантовые коммуникации» — патент №2454810 и другие РИДы. В 2019-2020 гг. стороны выполнили свои обязательства по наполнению уставного капитала.

«Изобретение по этому патенту решает задачу понижения коэффициента квантовых ошибок, повышения скорости передачи секретного криптографического ключа и повышения степени защищенности секретного криптографического ключа посредствам компенсации двулучепреломления волокна и поляризационной чувствительности модулятора в системе квантовой рассылки ключа на поднесущих частотах модулированного излучения», — рассказал Наливайко.

Наливайко уточнил, что оборудование, о котором был спор у «Смартс» и «Квантовые коммуникации», это по сути лабораторный прототип квантовых систем. Оно было выпущено в 2018 г. и теперь никак не связано с тем, что делает «Смартс-Кванттелеком». Задача «Смартс-Кванттелекома» состояла в разработке промышленного оборудования для построения квантовых сетей. В итоге компания все-таки удалось получить сертификацию ФСБ.

Оборудование, по соглашению участников ООО «Смартс-Кванттелеком», должно было быть разработано и сертифицировано к декабрю 2020 г. В реальности доработка до сертифицированной версии и прохождение тематических исследований затянулось вплоть до 2026 г., — рассказал Наливайко.

«И нашу компанию наконец можно поздравить, компания «Смартс-Кванттелеком» получила сертификаты ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0» (№ СФ/124-5414 и № СФ/124-5415 от 14.02.2026)», — указал представитель «Смартс-Кванттелекома».

Владельцы «Смартс-Кванттелекома» и «Смартс» в настоящее время скрыты.

РЖД выступает центром компетенций по квантовым коммуникациям в России, планируя вложить десятки миллиардов рублей в развитие безопасных сетей до 2030 г. Основной объем финансирования (около 16,7–24,7 млрд руб. в дорожных картах) направлен на создание 15 тыс. км квантовых сетей, обеспечение кибербезопасности и разработку инфраструктуры.