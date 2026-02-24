Статический анализатор PVS-Studio официально доступен в Astra Linux

«Группа Астра» и PVS-Studio объявили о начале технологического партнерства. В рамках соглашения статический анализатор кода PVS-Studio сертифицирован для работы в операционной системе Astra Linux.

Astra Linux — российская операционная система на базе ядра Linux, сертифицированная ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России. ОС позволяет работать с конфиденциальной информацией и документами, содержащими государственную тайну. За годы развития платформа зарекомендовала себя как эффективное решение для импортозамещения Microsoft Windows в государственных органах, госкорпорациях, медицинских и образовательных учреждениях.

Статический анализ может выполняться не только в командной строке Astra Linux, но и в привычных средах разработки. Плагин PVS-Studio доступен для VS Code, IntelliJ Platform, Qt Creator и OpenIDE. В ближайшее время анализатор также получит поддержку новых языков программирования — JavaScript, TypeScript и Go.

«Сотрудничество с PVS-Studio усиливает позиции Astra Linux как современной платформы для разработки. Мы видим запрос от профессионального сообщества на бесшовную интеграцию привычных инструментов. Теперь разработчики, работающие в защищённом контуре нашей операционной системы, могут использовать возможности статического анализа непосредственно в процессе написания кода — в VS Code или Qt Creator. Это не только повышает качество итогового продукта, но и оптимизирует ежедневные процессы разработки, позволяя выявлять уязвимости и ошибки на самых ранних этапах», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Операционную систему Astra Linux сегодня активно внедряют в самых разных сферах — от государственного управления до высшего образования, — отметил Андрей Карпов, директор по развитию бизнеса ПВС. — Интеграция PVS-Studio с Astra Linux делает статический анализ кода доступным для широкого круга разработчиков и открывает новые сценарии использования. Например, образовательные: теперь студентам, работающим в Astra Linux, не нужно переключаться между окнами — проверять код можно прямо в среде разработки с помощью плагина PVS-Studio. Важно и то, что Astra Linux — импортозамещенная операционная система. Поддерживая тренд на интеграцию с отечественными продуктами, PVS-Studio вносит вклад в развитие российской ИТ-культуры. Наши решения не просто усиливают друг друга, но и предлагают заказчикам по-настоящему комфортные условия работы».