CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Статический анализатор PVS-Studio официально доступен в Astra Linux

«Группа Астра» и PVS-Studio объявили о начале технологического партнерства. В рамках соглашения статический анализатор кода PVS-Studio сертифицирован для работы в операционной системе Astra Linux.

Astra Linux — российская операционная система на базе ядра Linux, сертифицированная ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России. ОС позволяет работать с конфиденциальной информацией и документами, содержащими государственную тайну. За годы развития платформа зарекомендовала себя как эффективное решение для импортозамещения Microsoft Windows в государственных органах, госкорпорациях, медицинских и образовательных учреждениях.

Статический анализ может выполняться не только в командной строке Astra Linux, но и в привычных средах разработки. Плагин PVS-Studio доступен для VS Code, IntelliJ Platform, Qt Creator и OpenIDE. В ближайшее время анализатор также получит поддержку новых языков программированияJavaScript, TypeScript и Go.

«Сотрудничество с PVS-Studio усиливает позиции Astra Linux как современной платформы для разработки. Мы видим запрос от профессионального сообщества на бесшовную интеграцию привычных инструментов. Теперь разработчики, работающие в защищённом контуре нашей операционной системы, могут использовать возможности статического анализа непосредственно в процессе написания кода — в VS Code или Qt Creator. Это не только повышает качество итогового продукта, но и оптимизирует ежедневные процессы разработки, позволяя выявлять уязвимости и ошибки на самых ранних этапах», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Операционную систему Astra Linux сегодня активно внедряют в самых разных сферах — от государственного управления до высшего образования, — отметил Андрей Карпов, директор по развитию бизнеса ПВС. — Интеграция PVS-Studio с Astra Linux делает статический анализ кода доступным для широкого круга разработчиков и открывает новые сценарии использования. Например, образовательные: теперь студентам, работающим в Astra Linux, не нужно переключаться между окнами — проверять код можно прямо в среде разработки с помощью плагина PVS-Studio. Важно и то, что Astra Linux — импортозамещенная операционная система. Поддерживая тренд на интеграцию с отечественными продуктами, PVS-Studio вносит вклад в развитие российской ИТ-культуры. Наши решения не просто усиливают друг друга, но и предлагают заказчикам по-настоящему комфортные условия работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще