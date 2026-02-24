Сеть клиник «Будь Здоров» внедряет ИИ-решение «Сбера»

ИИ-помощник на базе нейросетевой модели «Сбера» «ГигаЧат» начнет работу в сети клиник «Будь Здоров». Теперь он встроен в медицинскую информационную систему, с которой доктор работает во время приёма пациентов. Разработчики системы — «Институт AIRI» и «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья «Сбера») создали на ее основе мультиагентную систему, способную решать различные медицинские задачи. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Теперь для уточнения схемы лечения или проверки совместимости препаратов, врачу достаточно сформулировать запрос искусственному интеллекту. Ответ формируется за 1-2 минуты – раньше врач тратил на поиск информации на 10-15 минут больше. ИИ-помощник ищет по проверенным базам, суммирует найденную информацию в структурированном виде для быстрого восприятия, предоставляя только релевантную справочную информацию (дифференциальная диагностика, предложения по программе лечения, данные о лекарственных средствах) на основе введенных врачом данных.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, сказал: «Решение от «Сбера» призвано помочь врачам оперативно получать доступ к актуальной медицинской информации во время приема, сократить время на поиск данных и снизить административную нагрузку – за счет интеграции в медицинскую информационную систему инструмента для мгновенного доступа к клиническим рекомендациям, стандартам лечения и другим проверенным источникам. В интерфейсе клиники это выглядит как чат. Врач больше не покидает удобную рабочую среду и не переключается между окнами. ИИ анализирует введённые данные и подсказывает, какие справочники открыть».

Сергей Жданов, директор центра индустрии здравоохранения Сбербанка, отметил: «Искусственный интеллект не заменит врача, но он способен взять на себя часть рутинных процессов. Благодаря нашему ИИ-решению врачи клиники «Будь Здоров» сразу получают нужную информацию. У медицинских специалистов появляется больше времени на диалог, на то, чтобы глубже погрузиться в ситуацию конкретного человека. Мы разрабатываем инструменты, которые усиливают врача и повышают качество здравоохранения в стране».

Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров», сказал: «Пилотный запуск проекта стартовал в сентябре в московских клиниках «Будь Здоров» и уже помогает врачам сократить время на выполнение рутинных операций и заполнение медицинской документации за счет быстрого доступа к справочным материалам и стандартным формулировкам, оптимизировать ресурсы на поиск необходимой информации с 10-15 до 1-2 минут. В свою очередь это позволяет отказаться от использования внешних поисковых систем и риска получения недостоверных данных и больше внимания сосредоточить на общении с пациентом».

В настоящее время система внедряется в клиниках «Будь Здоров» в Москве и регионах, включая клиники, работающие по франшизе сети. В дальнейшем планируется расширение функционала системы и создание персонализированных подборок информации в соответствии со специализацией врача.