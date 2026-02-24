CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Р7» обновила «Корпоративный сервер 2024»

Компания «Р7» сообщила о расширении возможностей платформы «Корпоративный сервер 2024» и выпуске набора специализированных плагинов для решения прикладных задач и администрирования.

Для загрузки и внедрения стали доступны три плагина. Надстройки будут полезны в первую очередь для системных администраторов и инженеров, отвечающих за обслуживание сервера на стороне заказчика. После их установки на дашборде администратора появятся специальные информационные панели.

Надстройка «Реиндекс Монитор» предназначена для контроля процессов переиндексации поиска документов. Она устанавливает в интерфейс администратора отдельное окно для мониторинга очередей RabbitMQ, позволяет отслеживать прогресс задач, управлять ими, и в том числе возвращать их из очереди ошибок. «LDAP Монитор» обеспечивает мониторинг состояния синхронизации с службой каталогов. Модуль «SSL Монитор» отвечает за отслеживание сроков действия SSL-сертификатов.

Детальные инструкции по установке и настройке данных плагинов в среде Linux уже опубликованы в соответствующем разделе в центре поддержки «Р7».

