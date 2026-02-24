BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников

Чтобы превратить хаос в слаженную систему, BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников. Цель — освободить время команды HR-отдела и дать новую жизнь трудоемким процессам. Об этом CNews сообщили представители BGS Group.

Методология «Тил Эйчар» представляет собой комплексный подход к управлению мотивацией и вовлечению сотрудников, главная цель которого — связать ежедневные действия с целями бизнеса через систему геймификации.

Централизация: Вся корпоративная валюта, активности, магазин подарков и мерча перенесены в «Тил Эйчар».

Автоматизация: Сотрудники выполняют задания, и корпоративная валюта начисляется за них автоматически. HR-отдел лишь подтверждает правильность начисления.

Актуальность: Магазин мерча и подарков стал работать по принципу маркетплейса — просто, наглядно и доступно в любое время, что полностью соответствует запросам современных сотрудников.

Разрозненные процессы и ручной труд

Такие процессы, как начисление корпоративной валюты или обработка заявок на заказ мерча, требовали ввода данных и их проверки вручную, что не только отнимало время, но и могло стать причиной ошибок.

«Тил Эйчар» полностью автоматизировал самый трудозатратный процесс — поздравления с сотрудников с днем рождения. Администратор офиса вручную отслеживала даты, писала поздравительные тексты, искала подходящие картинки и координировала пожелания о подарках. Все поздравления публиковались в «Живой ленте» Bitrix, из-за чего важные корпоративные новости и опросы зачастую терялись в потоке ежедневных поздравлений.

«В рамках одного процесса было очень много маленьких задач. Вроде бы всем приятно и замечательно, но всё это создавало какой-то хаос», — Ирина Гудыма, руководитель HR-департамента BGS Group.

Теперь каждый член команды BGS в свой день рождения автоматически получает на email красивое брендированное поздравление, а на счет корпоративной валюты — монетки.

Главным итогом проекта стало значительное сокращение временных затрат на управление программой лояльности. Время на выполнение рутинных HR-задач сократилось в пять раз.

«Мы стараемся на любые свои задачи посмотреть с позиции “как это можно автоматизировать”. Платформа напрямую влияет на это и позволяет нам создавать больше идей для активностей. При этом, нам не нужно думать, как это будет технически реализовываться. Мы получили упакованный инструмент, который работает — бери и пользуйся», — Ирина Гудыма, руководитель HR-департамента BGS Group.

Ключевые результаты

Команда HR получила больше времени для работы над стратегическими задачами и развитием, а рутинные операции практически полностью автоматизированы.

В корпоративном магазине система статусов заказов и единая история начислений валюты устранила «висящие» заявки и увеличила доверие сотрудников. Если говорить о цифрах, то было заказано 213 товаров.

Сотрудники BGS Group получили удобный, красивый и понятный инструмент, который соответствует их ожиданиям от современного работодателя. Число вовлечённых пользователей платформы — 91%.

Список активностей на платформе стал для команды наглядным гидом по ценностям и внутренней жизни компании, стимулируя участие в корпоративных проектах. Было выполнено 515 активностей и 289 неавтоматических активностей, отправлена 551 благодарность.