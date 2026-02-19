CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

BPMSoft выпустила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов

Компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов. Обновление 1.9 включает более 350 улучшений в области искусственного интеллекта, системного анализа, пользовательского интерфейса и интеграций, а также полностью переработанное мобильное приложение.

Ключевым нововведением релиза стал новый элемент конструктора бизнес-процессов – «Работа с LLM». Он позволяет встраивать большие языковые модели непосредственно в логику процессов и создавать собственных ИИ-агентов, управляющих выполнением сценариев. В версии 1.9 уже настроена интеграция с облачными ИИ-сервисами Yandex Cloud, при этом архитектура решения остается открытой и поддерживает подключение внешних и локально развернутых моделей.

В BPMSoft 1.9 также расширена линейка ML-инструментов. В платформе появилась модель автоматической ИИ-сегментации, которая группирует и описывает клиентов, партнеров или продукты по совокупности параметров – от финансовых показателей и активности до географии и поведенческих факторов. Пользователь может задать критерии и число сегментов вручную либо доверить эту задачу модели.

Отдельное внимание уделено аналитике. В версии 1.9 реализована сквозная интеграция BPMSoft с BI-платформой Insight компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft). Это позволяет отказаться от отдельных контуров синхронизации и поддержки копий баз данных – взаимодействие реализовано на уровне платформ. За счет этого отчеты и дашборды Insight отображаются непосредственно в интерфейсе BPMSoft.

Дополнительно в обновлении 1.9 появилась тепловая карта бизнес-процессов, выделяющая «горячие» и «холодные» зоны. Инструмент наглядно показывает среднее время выполнения операций, количество ошибок, нагрузку на узлы процесса и другие параметры за выбранный период, что дает оперативное понимание ситуации и сразу «подсвечивает» проблемные места.

С релизом 1.9 BPMSoft представила первую версию дизайнера страниц на базе Angular. Он ориентирован на знакомство пользователей с новой технологией и поддерживает базовые элементы интерфейса – карточки, кнопки, слайдеры и ссылки. Инновационный механизм компиляции и адаптивной сетки позволяет ускорить настройку интерфейсов и получать визуально близкий к финальному результат уже на этапе конфигурации.

В версии 1.9 полностью обновлено мобильное приложение BPMSoft. Оно переведено на современную архитектуру Kotlin Multiplatform Mobile, что упростило поддержку и заложило основу для дальнейшего развития функциональности. Модернизированный интерфейс обеспечивает удобную работу с несколькими рабочими местами, реестрами, фильтрами, а также создание и редактирование записей с мобильных устройств.

Существенные изменения затронули модуль «BPMSoft Управление сервисом». На главной странице клиентского портала появился блок «Требуются ваши действия», который автоматически собирает все ситуации, где от пользователя требуется конкретный шаг – согласование, подтверждение или предоставление информации. Также в платформе реализован каталог сервисов с иерархической структурой, поиском и избранными услугами, который может использоваться как основной канал регистрации обращений.

Кроме того, в BPMSoft 1.9 внедрена коробочная поддержка мессенджера Max в модуле «Омниканальные коммуникации». Пользователи могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также вложениями напрямую из интерфейса системы. Эта функциональность также доступна в версии BPMSoft 1.8 после установки соответствующего приложения из маркетплейса вендора.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Мы последовательно развиваем BPMSoft как платформу, в которой ИИ становится частью архитектуры бизнес-процессов. В версии 1.9 мы сделали акцент на управляемое использование LLM, встроенную аналитику и удобство работы пользователей – от дизайна интерфейсов до мобильных сценариев. Наша цель – дать компаниям инструменты, которые позволяют быстрее принимать решения и масштабировать автоматизацию без усложнения ИТ-ландшафта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще