BPMSoft выпустила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов

Компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов. Обновление 1.9 включает более 350 улучшений в области искусственного интеллекта, системного анализа, пользовательского интерфейса и интеграций, а также полностью переработанное мобильное приложение.

Ключевым нововведением релиза стал новый элемент конструктора бизнес-процессов – «Работа с LLM». Он позволяет встраивать большие языковые модели непосредственно в логику процессов и создавать собственных ИИ-агентов, управляющих выполнением сценариев. В версии 1.9 уже настроена интеграция с облачными ИИ-сервисами Yandex Cloud, при этом архитектура решения остается открытой и поддерживает подключение внешних и локально развернутых моделей.

В BPMSoft 1.9 также расширена линейка ML-инструментов. В платформе появилась модель автоматической ИИ-сегментации, которая группирует и описывает клиентов, партнеров или продукты по совокупности параметров – от финансовых показателей и активности до географии и поведенческих факторов. Пользователь может задать критерии и число сегментов вручную либо доверить эту задачу модели.

Отдельное внимание уделено аналитике. В версии 1.9 реализована сквозная интеграция BPMSoft с BI-платформой Insight компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft). Это позволяет отказаться от отдельных контуров синхронизации и поддержки копий баз данных – взаимодействие реализовано на уровне платформ. За счет этого отчеты и дашборды Insight отображаются непосредственно в интерфейсе BPMSoft.

Дополнительно в обновлении 1.9 появилась тепловая карта бизнес-процессов, выделяющая «горячие» и «холодные» зоны. Инструмент наглядно показывает среднее время выполнения операций, количество ошибок, нагрузку на узлы процесса и другие параметры за выбранный период, что дает оперативное понимание ситуации и сразу «подсвечивает» проблемные места.

С релизом 1.9 BPMSoft представила первую версию дизайнера страниц на базе Angular. Он ориентирован на знакомство пользователей с новой технологией и поддерживает базовые элементы интерфейса – карточки, кнопки, слайдеры и ссылки. Инновационный механизм компиляции и адаптивной сетки позволяет ускорить настройку интерфейсов и получать визуально близкий к финальному результат уже на этапе конфигурации.

В версии 1.9 полностью обновлено мобильное приложение BPMSoft. Оно переведено на современную архитектуру Kotlin Multiplatform Mobile, что упростило поддержку и заложило основу для дальнейшего развития функциональности. Модернизированный интерфейс обеспечивает удобную работу с несколькими рабочими местами, реестрами, фильтрами, а также создание и редактирование записей с мобильных устройств.

Существенные изменения затронули модуль «BPMSoft Управление сервисом». На главной странице клиентского портала появился блок «Требуются ваши действия», который автоматически собирает все ситуации, где от пользователя требуется конкретный шаг – согласование, подтверждение или предоставление информации. Также в платформе реализован каталог сервисов с иерархической структурой, поиском и избранными услугами, который может использоваться как основной канал регистрации обращений.

Кроме того, в BPMSoft 1.9 внедрена коробочная поддержка мессенджера Max в модуле «Омниканальные коммуникации». Пользователи могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также вложениями напрямую из интерфейса системы. Эта функциональность также доступна в версии BPMSoft 1.8 после установки соответствующего приложения из маркетплейса вендора.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Мы последовательно развиваем BPMSoft как платформу, в которой ИИ становится частью архитектуры бизнес-процессов. В версии 1.9 мы сделали акцент на управляемое использование LLM, встроенную аналитику и удобство работы пользователей – от дизайна интерфейсов до мобильных сценариев. Наша цель – дать компаниям инструменты, которые позволяют быстрее принимать решения и масштабировать автоматизацию без усложнения ИТ-ландшафта».