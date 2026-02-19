CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более 15 тыс. рабочих мест в Курской области переводят на операционные системы «Альт»

«Базальт СПО» и Министерство цифрового развития и связи Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Министерство оснастит операционными системами «Альт Рабочая станция» и сертифицированной ФСТЭК России «Альт СП» более 15 тыс. рабочих мест в государственных и муниципальных органах власти Курской области и подведомственных им организациях. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

Документ подписали министр цифрового развития и связи Курской области Сергей Кожевников и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

«Базальт СПО» будет содействовать реализации программ импортозамещения в сфере информационных технологий, участвовать в семинарах, конференциях, выставках и других совместных мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий на территории Курской области. Планируется совместная работа по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий с учетом кадровой политики региона.

«Подписание соглашения с компанией "Базальт СПО" открывает перед нами новые горизонты цифровизации региона. Благодаря сотрудничеству мы сможем ускорить внедрение отечественных решений в различные региональные структуры власти, повысив уровень информационной безопасности в Курской области», — сказал Сергей Кожевников, министр цифрового развития и связи Курской области.

Заключение соглашения с Минцифры Курской области стало продолжением сотрудничества «Базальт СПО» с организациями региона. Операционными системами «Альт» оснастили ИТ-инфраструктуру более 80 школ области, Информационно-аналитический центр, Комитет ЗАГС Курской области, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний, «Рустелеком-Курск» и др.

«"Базальт СПО" помогает организациям региона формировать технологически независимую программно-аппаратную платформу на основе отечественных решений. Соглашение позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень и комплексно поддержать реализацию программы цифровой трансформации Курской области», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

В 2025 г. в Курском железнодорожном техникуме Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I открылась первая в Курской области учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО». Студенты изучают сетевое и системное администрирование GNU/Linux-систем на примере ОС «Альт», проводятся занятия, практики, стажировки и другие обучающие и профориентационные мероприятия.

