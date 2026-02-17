CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC

Компания «Флант» и разработчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и автоматизации процессов безопасности приложений в рамках DevSecOps.

Интеграция объединяет управление инфраструктурой и безопасностью в едином контуре. Tron.ASOC автоматически обрабатывает результаты сканирования контейнерных образов, развёрнутых через Deckhouse Kubernetes Platform, и передаёт сведения о найденных проблемах в централизованную систему анализа и приоритизации. Это позволяет командам разработки и информационной безопасности оперативно устранять уязвимости и отслеживать состояние приложений в реальном времени.

Решение органично встраивается в CI/CD-процессы, обеспечивая непрерывный контроль качества и устойчивости сервисов. Компании, использующие Deckhouse Kubernetes Platform, могут выстроить полноценную DevSecOps-практику — от развёртывания инфраструктуры до постоянного мониторинга её защищённости.

«Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с Tron.ASOC позволяет нашим заказчикам выстраивать DevSecOps-практику в рамках единой инфраструктуры. Контроль уязвимостей, анализ контейнерных образов и реагирование на инциденты выполняются автоматически — без ручного вмешательства и подключения внешних инструментов. Это упрощает эксплуатацию Kubernetes-кластеров и обеспечивает безопасность на уровне инфраструктуры и приложений без снижения скорости разработки», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместимость Tron.ASOC и Deckhouse решает одну из самых острых задач импортозамещения — создание полностью независимого и защищенного цикла разработки. Мы предлагаем рынку не просто два продукта, а единый технологический фундамент для построения суверенной облачной инфраструктуры. Теперь российские компании могут развернуть полноценный РБПО-контур, не оглядываясь на западные решения. Это наш вклад в формирование надежного ИТ-ландшафта, который полностью контролируется и поддерживается внутри страны», — отметил Михаил Тайнов, сооснователь «Ксими Дата».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще