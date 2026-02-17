OpenYard расширяет совместимость серверов со SpaceVM

Компания OpenYard и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» (бренд Space) завершили тестирование платформы виртуализации SpaceVM с серверами RS202I и RS102I. Проверялись основные функции, включая установку решения, а также создание виртуальных машин и восстановление системы после перезагрузки.

SpaceVM — российская платформа виртуализации корпоративного уровня для централизованного управления виртуальной инфраструктурой: виртуальными машинами, вычислительными ресурсами и системами хранения данных. Решение поддерживает построение отказоустойчивых кластеров, live-миграцию виртуальных машин и автоматическое распределение нагрузки, а также включает встроенную безагентную систему резервного копирования и восстановления. SpaceVM работает на архитектуре x86-64 и аппаратных платформах «Эльбрус», интегрируется с внешними СХД и корпоративными сервисами аутентификации. Архитектура решения разработана в России и ориентирована на длительную стабильную эксплуатацию и масштабирование критически важных ИТ-систем.

Испытания системы виртуализации SpaceVM проводились на серверах RS202I и RS102I. Они ориентированы на использование в центрах обработки данных, корпоративных ИТ-системах и облачных средах, обеспечивая высокую производительность, надежность и соответствие требованиям современных инфраструктур. RS202I поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe и до шести PCI-устройств, а RS102I – до 10 накопителей и четырех PCI-устройств. Оба сервера работают на процессорах Intel 4/5 поколения архитектуры x86 с теплопакетом до 350 Вт, поддерживают до 4 ТБ оперативной памяти DDR5, а также оснащены интерфейсами PCIe 5.0 и модулями OCP 3.0.

«Совместимость серверов OpenYard RS202I и RS102I с платформой виртуализации SpaceVM подтверждает нашу ориентацию на развитие устойчивой экосистемы технологических партнерств. Мы последовательно расширяем перечень программных решений, с которыми корректно и стабильно работает оборудование OpenYard, чтобы заказчики могли использовать проверенные и надежные решения при построении современной ИТ-инфраструктуры», – сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

«Подтвержденная совместимость SpaceVM с серверами OpenYard – наглядный пример того, как российские технологические партнеры работают в интересах заказчика. Испытания показали: платформа легко интегрируется с серверным оборудованием, корректно управляет CPU и памятью, стабильно работает со всеми типами дисков и сетевых интерфейсов, обеспечивает надежный запуск гостевых ОС и полноценный доступ к серверным устройствам. Контроль состояния через IPMI и отказоустойчивая работа watchdog timer гарантируют стабильность и предсказуемость сервисов, что обеспечивает упрощённую эксплуатацию, уверенность в работе критичных сервисов и минимальные риски при миграции. Продуктовая связка готова к промышленной эксплуатации, способна работать под нагрузкой и решать реальные инфраструктурные задачи, являясь полноценным рабочим инструментом для корпоративных и облачных проектов», – сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества Space («Даком М»).