«Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Ankey IDM и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного комплекса управления жизненным циклом учётных записей Ankey IDM и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.0».

Проверка подтвердила корректность совместного функционирования продуктов, по итогам испытаний выпущен сертификат соответствия. Для критической информационной инфраструктуры (КИИ) и больших корпораций, использующих отечественное ПО, наличие официального сертификата совместимости имеет стратегическое значение. Это не просто базовая поддержка протоколов, а гарантия глубокой и протестированной интеграции.

Ankey IDM — решение, относящееся к классу IGA (Identity and Governance Management). Предназначено для централизованного управления учётными записями и полномочиями сотрудников в информационных системах предприятия.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, доменом и всеми его объектами, созданная для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений.

«Сертификат совместимости означает, что Ankey IDM передаёт в «Ред Адм 2.0» все типовые операции по жизненному циклу учётных записей и прав: создание, изменение, блокировку, актуализацию групп и ролей — и всё это работает предсказуемо. Это позволяет администраторам совершать меньше ручных действий в разных консолях, меньше самописных интеграций и сюрпризов, когда IDM "думает одно", а инфраструктура "живёт по-своему". Управление доступом остаётся под контролем людей, но становится проще и чище технически», — сказал Александр Давыдов, менеджер продукта Ankey IDM.

«Подтверждение совместимости Ankey IDM с Ред Адм — это значимый шаг в расширении экосистемы российских решений для комплексного управления инфраструктурой. Интеграция позволяет заказчикам выстроить безопасный и автоматизированный цикл управления идентификациями и доступом на базе отечественного программного обеспечения», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт»

