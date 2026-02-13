Unicon Outsourcing выстроила системное обучение сотрудников с помощью iSpring

ГК Unicon Outsourcing внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn для развития распределенной команды. С помощью LMS компания объединила обучение и оценку сотрудников в одном цифровом пространстве, систематизировала обязательные курсы и обеспечила единый уровень компетенций специалистов, работающих с клиентами по всей России.

Unicon Outsourcing — российская группа компаний, работающая в сфере аудита, налогового и финансового консультирования, правового и бизнес-консалтинга, а также аутсорсинга учетных функций. Компания регулярно участвует в тендерах и процедурах аттестации. Для этого сотрудникам важно постоянно обновлять профессиональные знания, владеть смежными направлениями и подтверждать соблюдение внутренних регламентов, включая требования по работе с конфиденциальной информацией и персональными данными.

Ранее обучение в компании проходило онлайн, но результаты вебинаров и встреч не сохранялись, а знания оставались разрозненными. В распределенной команде это усложняло контроль качества подготовки и преемственность экспертизы. Решением стало внедрение LMS и переход к системной работе с развитием сотрудников в едином цифровом пространстве.

С помощью iSpring Learn компания Unicon Outsourcing систематизировала обучение, сохранила знания внутренних экспертов и сделала их доступными для всех сотрудников в любое время. Сегодня на платформе постоянно обучается около 300 человек. Повысить вовлеченность в обучение удалось за счет интерактивных и геймифицированных форматов. С момента запуска системы, уровень понимания и знания внутренних регламентов вырос на 54%, что напрямую влияет на готовность сотрудников к аттестациям и участие компании в конкурсных процедурах.

Для создания учебного контента компания использует iSpring Suite. С помощью диалоговых тренажеров сотрудники отрабатывают сценарии взаимодействия с клиентами. Библиотека контента с шаблонами, фонами и иконками существенно экономит ресурсы, которые уходят на оформление курсов.

Интеграция iSpring Learn с «1С:ЗУП» и «Битрикс» позволила автоматически синхронизировать данные о сотрудниках и облегчить администрирование процессом управления. Это дало возможность сосредоточиться не на поддержке сервисов, а на развитии людей и анализе данных обучения.

Отдельное внимание в Unicon Outsourcing уделяют развитию soft skills. В iSpring Learn сотрудники проходят курсы по ведению переговоров, деловой переписке и работе с клиентами. Это расширяет круг специалистов, готовых участвовать в переговорах, и повышает общий уровень сервиса.

Руководители подразделений получают доступ к аналитике прогресса через дашборд «Моя команда». В нем отображается процент прохождения курсов, результаты обучения каждого сотрудника и общая динамика по подразделению. В компании установлен минимальный порог обученности департаментов на уровне 85%, и прозрачная аналитика в LMS помогает поддерживать этот показатель на практике.

Для оценки и развития компетенций компания раз в квартал с помощью iSpring Learn проводит оценку сотрудников по выполняемым бизнес-функциям. Инструмент «Обучение на рабочем месте», адаптированный под удаленный формат, позволяет на регулярной основе отслеживать качество операционной работы. Раз в год проводится оценка «360 градусов» по более высокому уровню компетенции, которые нужны как стратегическая часть работы всей компании.

«Мы за то, чтобы не содержать множество разрозненных сервисов, а выстраивать обучение и развитие в одном пространстве. Когда все собрано в одной системе, можно работать со сквозной аналитикой, принимать взвешенные кадровые решения и снижать затраты на владение ИТ-решениями. Для сотрудников это тоже проще и понятнее», — сказала Оксана Сырых, директор по персоналу и организационному развитию Unicon Outsourcing.

«Подобные проекты показывают, как LMS становится инструментом не только обучения, но и управления качеством услуг. Опыт Unicon Outsourcing демонстрирует, как компании с распределенными командами могут масштабировать экспертизу и сохранять единый уровень компетенций. iSpring Learn помогает объединить обучение, оценку и аналитику, чтобы развитие сотрудников напрямую поддерживало бизнес-результаты», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.

В ближайшем будущем компания планирует с помощью iSpring Learn выстроить систему связки грейдов и обучения. Переход на следующий грейд будет возможен не только за счёт выполнения более сложных клиентских задач, но и на основании подтверждённого уровня навыков сотрудника по результатам обучения и оценки.