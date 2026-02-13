CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Unicon Outsourcing выстроила системное обучение сотрудников с помощью iSpring

ГК Unicon Outsourcing внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn для развития распределенной команды. С помощью LMS компания объединила обучение и оценку сотрудников в одном цифровом пространстве, систематизировала обязательные курсы и обеспечила единый уровень компетенций специалистов, работающих с клиентами по всей России.

Unicon Outsourcing — российская группа компаний, работающая в сфере аудита, налогового и финансового консультирования, правового и бизнес-консалтинга, а также аутсорсинга учетных функций. Компания регулярно участвует в тендерах и процедурах аттестации. Для этого сотрудникам важно постоянно обновлять профессиональные знания, владеть смежными направлениями и подтверждать соблюдение внутренних регламентов, включая требования по работе с конфиденциальной информацией и персональными данными.

Ранее обучение в компании проходило онлайн, но результаты вебинаров и встреч не сохранялись, а знания оставались разрозненными. В распределенной команде это усложняло контроль качества подготовки и преемственность экспертизы. Решением стало внедрение LMS и переход к системной работе с развитием сотрудников в едином цифровом пространстве.

С помощью iSpring Learn компания Unicon Outsourcing систематизировала обучение, сохранила знания внутренних экспертов и сделала их доступными для всех сотрудников в любое время. Сегодня на платформе постоянно обучается около 300 человек. Повысить вовлеченность в обучение удалось за счет интерактивных и геймифицированных форматов. С момента запуска системы, уровень понимания и знания внутренних регламентов вырос на 54%, что напрямую влияет на готовность сотрудников к аттестациям и участие компании в конкурсных процедурах.

Для создания учебного контента компания использует iSpring Suite. С помощью диалоговых тренажеров сотрудники отрабатывают сценарии взаимодействия с клиентами. Библиотека контента с шаблонами, фонами и иконками существенно экономит ресурсы, которые уходят на оформление курсов.

Интеграция iSpring Learn с «1С:ЗУП» и «Битрикс» позволила автоматически синхронизировать данные о сотрудниках и облегчить администрирование процессом управления. Это дало возможность сосредоточиться не на поддержке сервисов, а на развитии людей и анализе данных обучения.

Отдельное внимание в Unicon Outsourcing уделяют развитию soft skills. В iSpring Learn сотрудники проходят курсы по ведению переговоров, деловой переписке и работе с клиентами. Это расширяет круг специалистов, готовых участвовать в переговорах, и повышает общий уровень сервиса.

Руководители подразделений получают доступ к аналитике прогресса через дашборд «Моя команда». В нем отображается процент прохождения курсов, результаты обучения каждого сотрудника и общая динамика по подразделению. В компании установлен минимальный порог обученности департаментов на уровне 85%, и прозрачная аналитика в LMS помогает поддерживать этот показатель на практике.

Для оценки и развития компетенций компания раз в квартал с помощью iSpring Learn проводит оценку сотрудников по выполняемым бизнес-функциям. Инструмент «Обучение на рабочем месте», адаптированный под удаленный формат, позволяет на регулярной основе отслеживать качество операционной работы. Раз в год проводится оценка «360 градусов» по более высокому уровню компетенции, которые нужны как стратегическая часть работы всей компании.

«Мы за то, чтобы не содержать множество разрозненных сервисов, а выстраивать обучение и развитие в одном пространстве. Когда все собрано в одной системе, можно работать со сквозной аналитикой, принимать взвешенные кадровые решения и снижать затраты на владение ИТ-решениями. Для сотрудников это тоже проще и понятнее», — сказала Оксана Сырых, директор по персоналу и организационному развитию Unicon Outsourcing.

«Подобные проекты показывают, как LMS становится инструментом не только обучения, но и управления качеством услуг. Опыт Unicon Outsourcing демонстрирует, как компании с распределенными командами могут масштабировать экспертизу и сохранять единый уровень компетенций. iSpring Learn помогает объединить обучение, оценку и аналитику, чтобы развитие сотрудников напрямую поддерживало бизнес-результаты», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.

В ближайшем будущем компания планирует с помощью iSpring Learn выстроить систему связки грейдов и обучения. Переход на следующий грейд будет возможен не только за счёт выполнения более сложных клиентских задач, но и на основании подтверждённого уровня навыков сотрудника по результатам обучения и оценки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще