«Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт»

«Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт». Оптимизация бизнес-процессов позволит увеличить продажи, повысить эффективность деятельности менеджеров клиентского сервиса и качество обслуживания населения.

До начала сотрудничества сервисы группы «Комфорт» работали стабильно, однако функционал сайта компании потребовал расширения, а процессы фиксации и обработки заявок клиентов – оптимизации. В результате руководство инициировало комплексное обновление ИТ-систем для продаж и маркетинга, успешно реализованное экспертами «Норбит».

Ключевые направления трансформации включали: усиление надежности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, внедрение современной CRM-системы с глубокой интеграцией в существующий технологический ландшафт, а также полный редизайн и рефакторинг корпоративного сайта. Он стал мощным маркетинговым инструментом, поддерживающим функции по привлечению и конверсии лидов. Кроме того, специалисты «Норбит» запустили омниканальные коммуникации для улучшения взаимодействия с клиентами.

Команда «Норбит» успешно завершила полный цикл работ. Внедрение провели бесшовно, параллельно обучая пользователей и администратора работе с ключевым функционалом. В результате на базе «1С-Битрикс» был разработан новый адаптивный сайт с магазином платных услуг и внедрена современная CRM-система на платформе «Битрикс24». «Норбит» создал конструктор лендингов, состоящий из 40 компонентов, благодаря которому можно вести маркетинговые кампании и верстать любые страницы без помощи ИТ-специалистов. Все поставленные решения интегрируются не только между собой, но и с мессенджерами, онлайн-кассой, IP-телефонией и внутренними ресурсами, образуя целостную экосистему.

Александр Романов, исполнительный директор группы «Комфорт», сказал: «Учитывая необходимость цифровизации, мы пересмотрели многие процессы и обновили ключевые – по маркетингу и продажам. Комплексная трансформация, проведенная «Норбит», позволила оптимизировать работу отделов клиентского сервиса и привлечения, и уже сейчас мы наблюдаем приток новых B2C- и B2B-лидов и партнеров».

Николай Савельев, директор по стратегическим инициативам и партнерствам «Норбит», отметил: «Проект получился действительно масштабный и интересный, а залогом успеха стал тщательный анализ на старте. Мы уделили большое внимание предпроектному обследованию и разработке схем будущего решения. При этом выступили не только как ИТ-интегратор, но и как бизнес-консультант, систематизировали некоторые внутренние процессы группы «Комфорт», таким образом подготовив их к автоматизации. Это первый шаг по созданию совершенно нового клиентского опыта для жителей, дорожная карта внедрений позволит не только повысить уровень сервиса, но и оптимизировать расходы управляющей компании».