В приложение «Сургуч» для работы с электронными подписями в ОС «Альт» добавлены новые функции

Компания «Базальт СПО» сообщила об обновлении приложения «Сургуч» для работы с электронными цифровыми подписями в операционных системах семейства «Альт». Новые функции добавлены по запросам заказчиков и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ.

«Сургуч» поддерживает работу с криптопровайдером «КриптоПро CSP».

Теперь «Сургуч» работает в двух режимах: режим “PDF” — работа со встроенной электронной подписью в документах PDF; режим «Файл» — работа с прикреплёнными и откреплёнными электронными подписями файлов.

В «Сургуче» стали доступны популярные функции, как в программах для просмотра PDF — поиск по тексту и создание графических меток.

Графические метки в PDF можно создавать по собственному шаблону, например «Одобрено», «Отклонено». Внешний вид меток настраивается, доступно изменение цвета, текста, шрифта, толщины и скругления рамки, прозрачности фона, использование изображения, встраивание ссылок.

Графический штамп ЭЦП также можно редактировать (за исключением штампа ГОСТ). Изменяется цвет, толщина и скругление рамки, прозрачность фона.

Новый режим «Файл» предназначен для работы с различными файлами и архивами документов. Позволяет создавать для них присоединенные (прикрепленные) и отсоединенные (открепленные) электронные подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1, согласно заданным настройкам в профиле. Можно проверять и просматривать свойства ЭЦП.

К файлам и архивам документов можно добавлять машиночитаемые доверенности (МЧД), верифицировать их на соответствие формату 003, проверить содержимое, сопоставить с ЭЦП и подписанными файлами в автоматическом режиме.

При просмотре файлов и архивов документов для каждого из них выводится информация о наличии, корректности и статусе подписи и/или МЧД.

«При изменении требований и потребностей рынка в приложение могут быть добавлены новые функции», — сказал директор по продукту «Базальт СПО» Олег Щавелев.

Основные функции приложения: создание электронной цифровой подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1; создание штампа ЭЦП в PDF в соответствии с требованиями 63-ФЗ; отображение наличия подписей в документе PDF; просмотр свойств подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1, PKSC7 и проверка их корректности; уведомление о наличии изменений в документе PDF после подписания, возможность просмотра версии документа на момент подписания; проверка цепочки сертификатов и вывод информации о сертификатах, использованных при формировании ЭЦП, в том числе с использованием OCSP сервера; сохранение пользовательских профилей для подписания; отправка документа на печать.

С программой можно работать в режиме графического приложения и через cli (интерфейс командной строки).

«Сургуч» поддерживает стандарт PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).

При пересылке PDF документа, подписанного при помощи «Сургуча» по стандарту PadES-XLT1, получающая сторона видит исчерпывающую информацию о подписи: штамп; уведомление о наличии ЭЦП внутри файла; атрибуты ЭЦП — кто, когда подписал, какая цепочка сертификатов использовалась, метки времени, статусы сертификатов в цепочках.

Приложение доступно в операционных системах: «Альт Рабочая станция 11»; «Альт Рабочая станция К 11»; «Альт Образование 11».

«Сургуч» работает в ОС «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Образование» и «Альт СП». Пакет surguch доступен в репозиториях p11 и c10f2. С инструкцией по установке и работе с приложением можно ознакомиться на ALT Linux Wiki.

