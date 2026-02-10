CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения» с использованием системы «1С:АЗС»

Компания «Практикон» автоматизировала управление сетью АЗС «Gulf-Армения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Практикон».

Cеть «Gulf-Армения» строится и управляется компанией «Амреко», и работает под брендом всемирно известной американской нефтяной компании Gulf.

АЗС «Gulf-Армения» — это современные многофункциональные комплексы, работающие в формате 24/7 и ориентированные на максимальный комфорт клиентов. Помимо заправки нефтепродуктами и газом, на станциях круглосуточно работают магазины с широким ассортиментом сопутствующих товаров для автомобилистов и путешественников.

Отдельное внимание уделено зоне быстрого питания: на всех АЗС функционируют кафе, где в любое время суток можно быстро и вкусно перекусить, заказать горячие и холодные напитки, а также популярные блюда формата “to go”, включая фирменные хот-доги и круасаны. Такой формат делает АЗС удобным сервисным пунктом для клиентов как в дневное, так и в ночное время.

Компания «Практикон» и система «1С:АЗС» были выбраны на старте работы для комплексной автоматизации управления создаваемой сетью АЗС. Локализацией под требования законодательства Армении и обеспечением работы с ККМ, а также другими сервисами на кассах занималась компания OneSoft – франчайзи и дистрибутор фирмы «» в Республике Армения.

Проект стартовал в конце 2024 г., в январе 2025 г. была обеспечена автоматизация управляющего офиса и автоматизирована первая АЗС, далее строились и автоматизировались новые АЗС и расширялось внедрение и использование системы. В настоящее время автоматизирован управляющий офис и 9 АЗС․

По результатам проекта на АЗС «Gulf-Армения» внедрена и активно эксплуатируется система «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис», которая обеспечивает выполнение всех основных операций, в том числе реализацию нефтепродуктов и СУГ, продажу товаров в магазине и автоматизацию работы кафе и работу руководителей АЗС и товароведов. На каждой АЗС автоматизировано от 5 до 8 рабочих мест.

В соответствии с требованиями заказчика производится адаптация системы и обеспечение обслуживание клиентов в формате «не выходя из автомобиля», то есть непосредственно около топливораздаточных колонок. Для этого специалистами «Практикона» были разработаны специальные АРМы Заправщиков, а заказчик обеспечил уличные рабочие места. Также в рамках проекта была поддержана работа с ККМ, зарегистрированными в реестре Республики Армения, обеспечена работа с маркированными товарами и поддержка местных систем расчетов iDram и Fast, перевод и использование интерфейса системы на АРМ операторов и заправщиков на армянском языке.

Для обеспечения централизованного управления бизнесом внедрена система «1С:Управление сетью АЗС», которая автоматизирует управляющий офис и обеспечивает управленческий и оперативный учет и контроль, налажено взаимодействие и работа в едином контуре между АЗС и управляющим офисом. В процессе внедрения система топливных карт для корпоративных клиентов.

Проект продолжает активно развиваться. Компания «Амреко» планирует поэтапное расширение сети АЗС по всей территории Республики Армения, с охватом ключевых транспортных коридоров и регионов страны. Параллельно рассматривается внедрение современных клиентских сервисов, включая систему лояльности, мобильные приложения и цифровые решения, направленные на повышение удобства обслуживания, скорости взаимодействия с клиентами и уровня их вовлеченности.

