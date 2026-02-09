CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ITFB Group обеспечивает интеграцию CRM-системы «Модус» для МКБ

ITFB Group приступила к реализации проекта по переводу «Московского кредитного банка» (МКБ) на отечественную CRM-платформу «Модус» разработки компании «Нота» (ИТ-холдинг «Т1»). Проект направлен на полное замещение legacy-системы и построение современной, гибкой и масштабируемой платформы для управления клиентскими отношениями. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group.

В рамках проекта ITFB Group отвечает за комплексную интеграцию системы «Модус» с более чем 10 ключевыми банковскими и внешними системами, включая СПАРК, ЦФТ, AML, ЕФРСБ, КрК, «КХД банка», «1C», IDM и Ahunter. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы двух CRM-систем в переходный период, миграции исторических данных и автоматизации рутинных операций для снижения ошибок.

«Для нас этот проект — не только задача технологической интеграции, но и стратегический шаг в рамках импортозамещения для системно значимого финансового института. Мы создаем надежную синхронную среду, которая позволит МКБ мягко перейти на новую платформу без потери качества обслуживания клиентов. Наш опыт в построении сложных интеграционных контуров и глубокое понимание банковских процессов позволяют минимизировать риски и обеспечить высокую скорость внедрения», — отметил Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

«Для корпоративного блока МКБ CRM — ключевой инструмент управления клиентскими отношениями и эффективностью команд. В рамках проекта мы ориентируемся не только на технологическое обновление, но и на практическую применимость решения для бизнеса. Опыт партнёра в реализации масштабных банковских интеграций позволяет нам двигаться в высоком темпе и минимизировать операционные риски», — сказал Мурад Агаларов, заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса МКБ.

ИТ-холдинг «Т1» выступает вендором и технологическим партнером по платформе «Модус», а ITFB Group — ответственным интегратором, обеспечивающим полный цикл внедрения, настройки и адаптации системы под специфические требования банка.

В дальнейшем на базе внедренной системы планируется развитие аналитических и ИИ-инструментов, расширение омниканальных сценариев и усиление персонализации клиентского взаимодействия.

