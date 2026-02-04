CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Nord Clan обновила платформу KitBot для автоматизации HR-процессов

Компания Nord Clan представила обновленную версию платформы KitBot для автоматизации HR-процессов. Решение вышло за рамки просто HR-инструмента и стало единой цифровой средой для работы с персоналом и коммуникаций. В основе обновления — комплексная ИИ-автоматизация, расширение экосистемы интеграций и новые модули для управления данными и безопасностью.

Главный фокус обновления — глубокая автоматизация рутинных операций с помощью ИИ. Автоматизация на базе ИИ построена по единой логике: запросы сотрудников и кандидатов поступают через единый интерфейс, обрабатываются с помощью базы знаний, команд и тикетов и автоматически передаются в профильные системы, снижая нагрузку на службы поддержки и ускоряя реакцию на запросы.

Добавлен расшифровщик голосовых сообщений для генерации ответа ботом. Запросы, отправленные голосом, теперь обрабатываются с той же скоростью, что и текстовые.

В числе ключевых сценариев обновления — автоматизация подбора персонала и аналитики рекрутмента. Платформа автоматически сортирует резюме и формирует шорт-листы кандидатов. Теперь руководители в реальном времени видят эффективность каждого канала привлечения, скорость прохождения этапов и могут прогнозировать потребность в найме, управляя бюджетом обоснованно.

KitBot также поддерживает повторное привлечение соискателей из существующей базы и сопровождает кандидата по всем этапам найма — от первого контакта до выхода на работу. Это позволяет сокращать сроки закрытия вакансий на 15–30% и снижать затраты на подбор персонала.

Для автоматизации внутренних процессов в платформе появились модули для управления оргструктурой и документами. Сотрудники могут за два клика находить коллег и их роли в компании, а регламенты и инструкции хранятся централизованно с разграничением прав доступа и синхронизацией с кадровыми системами.

Отдельный блок обновления связан с развитием экосистемы интеграций: KitBot поддерживает более 35 подключений к корпоративным системам и сервисам. В частности, реализована интеграция с российскими мессенджерами Max, VK и VK Teams.

Также добавлена интеграция с Confluence — корпоративной платформой для хранения и управления внутренней документацией и базами знаний. В связке с ИИ-механизмами бот может находить информацию в базе знаний и выдавать ответы сотрудникам непосредственно в диалоге.

Для промышленных предприятий в KitBot реализованы сценарии по охране труда и промышленной безопасности. Механизм фиксации Near-miss позволяет сотрудникам оперативно сообщать о потенциально опасных ситуациях через бота. Обращения автоматически передаются в профильные службы, что ускоряет реакцию на риски, помогает предотвращать аварии и травмы и формировать культуру проактивной безопасности на производстве.

«Если раньше компании искали отдельные инструменты, то сегодня им нужны готовые решения, которые обеспечивают эффективность всех ключевых HR-процессов и в которых ИИ встроен во все основные сценарии — от подбора персонала до внутренних коммуникаций», — отметила Татьяна Бабич, product owner KitBot в Nord Clan.

Платформа уже используется в компаниях из разных отраслей. Среди клиентов KitBot — Tutu.ru, «Петрович» и «Роснефть», а также компании из промышленности, ритейла и сферы услуг.

Обновление переводит KitBot из категории HR-инструментов в формат единой цифровой средой для работы с персоналом и коммуникаций.

