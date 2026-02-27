Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк

Путин образовал Комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Ее сопредседателями стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин. В состав комиссии также вошли директор ФСБ, министр обороны, представители «Яндекса» и Сбербанка и др.

Комиссия по развитию технологий ИИ

Президент России Владимир Путин подписал Указ об образовании Комиссии при Президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован на сайте Президента. Одновременно определен состав комиссии.

Заместителям председателя комиссии (сопредседателями) стали вице-премьер и руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко и замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Экспертное управление Президента с привлечением Аппарата Правительства. Начальник данного управления будет секретарем комиссии. Сейчас начальником этого управления является Денис Агафонов.

Кто вошел в комиссию по развитию технологий ИИ

В состав комиссии вошли: министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник Президента Алексей Дюмин, специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Также в комиссию вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Сбербанка Герман Греф и советник «Яндекса» Тигран Худавердян, бывший руководитель компании. Около фамилий Грефа и Худавердяна в тексте Указа стоит примечание «по согласованию».

Комиссия должна будет собираться не реже, чем раз в три месяца.

Руководителям субъектов федерации рекомендовано до 1 июня 2026 г. образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ. Председателями таких комиссий должны стать высшие должностные лица субъектов федерации.

Задачи комиссии по развитию технологий ИИ

Комиссия по развитию ИИ образована в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Центробанка, органов государственной власти субъектов федерации, иных государственных органов и заинтересованных организаций во вопросам разработки согласованных подходов к формированию и реализации государственной политики в области создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Комиссия займется разработкой стратегических подходов к созданию, развитию и внедрению технологий ИИ с учетом необходимости повышения эффективности работы отраслей экономики, социальной сферы, сферы государственного управления и обеспечения национальной обороны и национальной безопасности; разработкой подходов, обеспечивающих адаптацию отраслей экономики, социальной сферы и сферы государственного управления к активному использованию технологий ИИ; разработкой мер, направленных на обеспечение технологического лидерства России в области создания, развития и внедрения технологий ИИ, включая создание и развитие российских больших фундаментальных моделей и передовых сервисов, использующих технологии ИИ, вычислительных мощностей и необходимой электронной компонентной базы, а также обеспечение этих мощностей электроэнергией.

Также комиссия займется: разработкой подходов, обеспечивающих адаптацию отраслей экономики, социальной сферы и сферы государственного управления к активному использованию технологий ИИ; утверждением и оценкой достижения целевых показателей деятельности по созданию технологий ИИ, в том числе в области платформенной экономики; определением основных направлений совершенствования правового регулирования деятельности по созданию, развитию и внедрению технологий ИИ; координацией деятельности по совершенствованию системы образования в условиях развития технологий ИИ, в том числе посредством активного использования таких технологий в учебном процессе в целях формирования гармонично развитой личности, подготовки педагогических работников и специалистов в области ИИ.

Кроме того, комиссия займется: анализом основных рисков и угроз, возникающих в связи с использованием технологий ИИ, а также координацией мер по нейтрализации этих рисков и угроз; подготовкой предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ, включая продвижения российских технологий ИИ на зарубежные рынки, унификацию стандартов и этических норм в этой области; рассмотрение иных вопросов, связанных с созданием, развитие и внедрением технологий ИИ.

Полномочия Комиссии по развитию технологий ИИ

Комиссия сможет запрашивать материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента, Аппарата Правительства, Аппарата Совета Федерации, Аппарата Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, Центробанка, органов государственной власти субъектов федерации. Также комиссия сможет приглашать на свои заседания представителей указанных структур.