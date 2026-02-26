Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Счетная палата выявила колоссальный разброс цен в закупках российских госведомств на одно и то же отечественное ПО. В некоторых случаях разница 44-кратная. Это касается самых разных видов ПО, от антивирусов до полноценных операционных систем – кому-то удается купить по нормальной цене, а кто-то переплачивает огромные суммы.

Зачем платить больше

В российском госсегменте вскрылся факт гигантских переплат за отечественное программное обеспечение. Как сообщили CNews представители Счетной палаты России, в некоторых случаях переплата оказывается более чем 40-кратной. Исследование проводилось с 5 мая по 29 декабря 2025 г.

«Мы проанализировали закупки госорганов по пяти ключевым видам типового программного обеспечения, – сообщил CNews аудитор Счетной палаты Данил Шилков. – Анализ показал, что при сопоставимых условиях и объемах поставки цены на приобретаемое ПО в различных госконтрактах могут существенно различаться, в ряде случаев до двух раз и более».

Однако разрыв на деле оказался гораздо более значительным. Например, цена на закупку одного экземпляра бессрочной лицензии российской операционной системы Astra Linux Special Edition «Усиленный» (версия «Воронеж») для сервера составляла от 26,9 тыс. руб. до почти 1,2 млн руб. Иными словами, разница 44,3-кратная.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Российское ПО научилось расти в цене прямо в рамках госзакупок

По оценкам экспертов Счетной палаты, разница в этом случае обусловлена в первую очередь «различием поставляемых конфигураций ПО и условий его использования». К условиям в Счетной палате относят количество используемых микропроцессоров, срок технической поддержки, отсутствие ограничения на количество виртуальных серверов и пр.

Что изучалось

Счетная палата проверила цены в госзакупках не только операционных систем, но также антивирусов. Помимо этого, сравнивались цены на закупку систем управления базами данных, коммуникационных средств визуализации и офисного ПО. Важно подчеркнуть, что речь идет исключительно об отечественном программном обеспечении.

Во многом разброс цен зависит от модификации конкретного ПО. Если в случае с Astra Linux Special Edition «Усиленный» (версия «Воронеж») она составляет 44,3 раза, то у Astra Linux Special Edition «Максимальный» («Смоленск») – 5,9 раза. Цена на закупку одного экземпляра бессрочной лицензии этой ОС для сервера составляла от 18,4 до 109,4 тыс. руб.

Самой массовой версией Astra Linux в госзакупках была Special Edition «Усиленный» («Воронеж») для рабочих станций. Цена при закупке одной такой лицензии составляла

от 11,8 до 30,5 тыс. руб., разница – в 2,6 раза. При этом зависимости цены одной

лицензии от количества одновременно закупаемых лицензий эксперты Счетной палаты не выявили.

«Наша бизнес-модель не подразумевает прямых продаж. Мы работаем через дистрибуторов и партнеров, которые и устанавливают для заказчика окончательную цену, – заявили CNews представители «Группы Астра», разработчика Astra Linux. – При этом важно понимать, что цена на конкретный продукт формируется от модели лицензирования, типа и срока обновлений и технической поддержки. Также стоит отметить, что любой корпоративный ИТ-проект уникален с т.з. особенностей существующей инфраструктуры заказчика, его требований к решению, наличия на его стороне необходимых для внедрения и поддержки компетенций, сроков реализации и множества других факторов, которые могут влиять на стоимость всего комплекса работ по модернизации ИТ-системы».

Другие примеры

В случае с антивирусными решениями тоже есть расхождения в ценах. Например, самый популярный ИБ-софт, на который приходится 63% госзакупок – это Kaspersky Endpoint Security «Для бизнеса – Стандартный».

В закупках малых объемов (до 100 лицензий) ценовой диапазон составляет от 445,87 до 2862,5 руб., разница – в 6,4 раза. При средних объемах (от 100 до 1000 лицензий) ценовой диапазон сужается до 469,35-1852,35 руб., разница – в 3,9 раза. При крупных объемах (более 1000 лицензий) ценовой диапазон также сужается и составляет от 529,63 до 1 632,27 руб., разница – в 3,1 раза.

Кто виноват

По мнению экспертов Счетной палаты, одна из главных причин самого факта наличия разброса цен на российское ПО в госзакупках – это «несовершенство нормативно-правового регулирования этой сферы» Под несовершенством они подразумевают в первую очередь «отсутствие в законодательстве требований к описанию предмета закупки в госконтрактах (обязательный набор функциональных, технических и качественных характеристик ПО)».

«Как показал анализ закупочной документации, описание предмета закупки зачастую не позволяет однозначно определить конфигурацию ПО, что допускает вариативность в интерпретации условий закупок со стороны поставщиков. Кроме того, отсутствие единых стандартов описания предмета закупки не позволяет производить автоматизированное сопоставление стоимости ПО в различных закупках», – заявили CNews представители Счетной палаты России.

«По мнению Счетной палаты, выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости стандартизации требований к описанию предмета закупки программного обеспечения», – подчеркнул аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Часть вины в происходящем Счетная палата возложила непосредственно на госзаказчиков. По мнению ее экспертов, инициаторы тендеров, порою, нарушают требования действующего российского законодательства, регулирующего госзакупки. В качестве примера в отчете приведена информация о том, что из 13,5 тыс. госконтрактов на закупку ПО, подписанных в 2022-2025 гг., 614 были заключены по результатам открытых конкурсов. Но это неправильно – контракты на закупку ПО должны заключаться по результатам электронных аукционов.

Одной проблемы всегда мало

Несовершенство нормативно-правового регулирования госзакупок ПО – лишь часть недочетов, выявленных Счетной палаты в ходе аудита. Например, обнаружилось полное отсутствие «автоматизированной связи между Реестром российского ПО и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС)», сообщили CNews представители Счетной палаты. «Это приводит к тому, что заказчики вносят в систему и госконтракты наименования ПО, не соответствующие наименованиям в Реестре. Кроме того, информация в ЕИС не позволяет проводить автоматизированный анализ закупок ПО», – добавили они.

Что делать

Счетная палата подготовила свод предложений по решению перечисленных проблем и направила их на рассмотрение в Правительство России. Среди озвученных мер – установка типовых условий описания предмета закупки в госконтрактах на поставку ПО. Эти условия должны предусматривать указание детальной конфигурации ПО, его полного наименования в соответствии с Реестром российского ПО, а также описание этого ПО в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг ЕИС в сфере закупок, «который в свою очередь должен быть актуализирован в части характеристик закупаемого ПО», сказали CNews в Счетной палате.

Наряду с этим авторы исследования предложили доработать функционал Реестра российского ПО с целью его дальнейшей интеграции с ЕИС в сфере закупок.