Deckhouse Kubernetes Platform и платформа ANG: готовое решение для масштабируемого анализа данных

Компания «Флант» и разработчик российской платформы для распределённого хранения и анализа больших данных «Аргумент-Байт» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и платформы ANG (Argument Next Gen), построенной на базе открытых технологий.

В ходе испытаний платформа ANG (Argument Next Gen) была успешно развёрнута в Kubernetes-кластере под управлением Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Все ключевые компоненты ANG — вычислительные компоненты, клиентские интерфейсы и подсистема хранения данных — продемонстрировали стабильную работу. Веб-интерфейсы корректно функционируют в защищённом режиме, а вычислительные движки Spark, Trino и Impala выполняют распределённые задачи без ошибок, обеспечивая предсказуемую производительность даже под высокой нагрузкой.

S3-совместимое хранилище платформы ANG стабильно функционирует внутри кластера Deckhouse, поддерживая операции чтения, записи и аутентификации через нативные сервисы Kubernetes. Клиентские модули Hue и JupyterHub, развёрнутые в среде DKP, корректно подключаются к вычислительным кластерам ANG и позволяют выполнять интерактивные запросы и анализ данных в реальном времени.

Мониторинг компонентов ANG интегрирован со встроенными средствами Deckhouse Kubernetes Platform на базе Prometheus, Grafana и Alertmanager. Это обеспечивает автоматический сбор метрик, построение дашбордов и централизованное наблюдение за состоянием аналитической платформы без дополнительной настройки и подключения внешних инструментов.

«Подтверждённая совместимость позволяет заказчикам развёртывать и использовать платформу ANG в Kubernetes-кластере под управлением Deckhouse Kubernetes Platform. Встроенный мониторинг и автоматические алерты позволяют быстро находить узкие места в инфраструктуре, например, для оптимизации работы вычислительных движков или S3-хранилища. В результате заказчики сокращают время развертывания аналитических проектов, ускоряют обработку больших данных и повышают продуктивность команд, работающих с аналитикой и бизнес-решениями», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform позволяет нашим клиентам сразу использовать все возможности Argument Next Gen без дополнительных настроек. Это обеспечивает ускоренное внедрение аналитических проектов, надёжное хранение данных и безопасный доступ к распределённым вычислениям, что особенно важно для компаний с высокими требованиями к скорости и стабильности работы», — отметил Евгений Митин, генеральный директор «Аргумент-Байт».