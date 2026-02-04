Россия запускает собственное производство двигателей для тяжелых БПЛА

Российские компании разработали и начинают серийно производить первый отечественный двигатель для тяжелых беспилотников.



Двигатель для тяжелых БПЛА

В 2026 г. в России стартует серийное производство первого отечественного двигателя для тяжелых БПЛА, сообщил ТАСС со слов исполнительного директора новосибирского конструкторского бюро «Спектр» Андрея Братенькова.

Начать производство самого большого на данный момент электрического авиационного двигателя ЭД 9060 мощностью 45 кВт планируют уже в феврале с выпуска мелкосерийной партии в 20 изделий.

«Двигатель будет устанавливаться на серийный транспортный октокоптер "Илья Муромец", который способен нести полезную нагрузку 250 кг на дистанцию порядка 250 км», — сказал Братеньков.

Отечественное производство

В июне 2025 г. Братеньков рассказал агентству, что в «Спектре» и Научно-производственном центре (НПЦ) для развития беспилотных авиационных систем (БАС) «Томск» занимаются разработкой электродвигателя для беспилотников на основе российских комплектующих, который ничем не будет уступать лучшим западным образцам. Он отметил, что перед ними стоит задача полной локализации.

freepik/kjpargeter В России начнут производить собственные двигатели для тяжелых дронов

В производстве двигателей, по словам Братенькова, будут участвовать также производитель радиоэлектроники НПП «Исток» (Московская область) и приборостроительное предприятие «Горный-ЦОТ» (Кемерово).

Отечественные магниты Sm-Co (самарий-кобальт), которыми будут оснащаться двигатели, выпускает НПП «Исток». В октябре 2025 г. CNews писал, что «Исток» намерен к 2027 г. увеличить их выпуск до 60 тонн в год (рост в 30 раз с 2022 г.).

«Горный-ЦОТ», как указано на его сайте, в рамках проекта «Небо Кузбасса» осуществляет локализованное производство бесколлекторных двигателей для БПЛА, а также сборку БПЛА мультикоптерного типа в двух типоразмерах.

НПЦ для развития БАС создаются в регионах России в соответствии с федеральным проектом «Стимулирование разработки, стандартизации и серийного производства БАС и комплектующих». Правительство обещало выделять до 1 млрд руб. на оснащение оборудованием одного НПЦ.

Рынок дронов в России

Братеньков выразил надежду на то, что «проект привлечет внимание специалистов Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон"». К 2035 г., по данным «Истока», весь рынок дронов в России составит 308,4 млрд руб., 176 млрд руб. из которых придется на военные БПЛА. Остальная часть — на гражданские дроны (132,4 млрд руб.).

Гражданские выпускаются для промышленности (92,8 млрд руб. из суммы прогноза). 38,1 млрд руб. придутся на логистику, 31,4 млрд руб. — на госсектор (безопасность, картография и пр.). Следом идут сельское хозяйство (25,2 млрд руб.), нефтегазовая отрасль (22,6 млрд руб.) и др.

Подавляющую часть российского рынка комплектующих занимают китайские изделия Особенно серьезную зависимость от зарубежных компаний Россия испытывает в двигателях, процессорах, контроллерах.

В марте 2025 г. стало известно, что ученые передовой инженерной школы Московского авиационного института (МАИ) разработали универсальный электродвигатель для тяжелых БПЛА (от 30 до 120 кг в зависимости от количества двигателей), который можно использовать как для коптеров, так и для планеров и планировали выйти на серийное производство.