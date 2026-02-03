Международный FMCG-холдинг в России автоматизировал планирование на базе Optimacros

Компания, выпускающая и реализующая соусы и кетчупы под брендом Pikador, автоматизировала планирование и управление цепочками поставок на базе CPM/IBP‑платформы Optimacros. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос».

По словам Дмитрия Фрейдина, ИТ-директора по региону Восток, до внедрения основной сложностью была работа с устаревшими локальными решениями и Excel-файлами с макросами, а также невозможность развития прежнего решения на базе JDA Blue Yonder. Это снижало эффективность планирования и приводило к частым сбоям и ошибкам.

Для решения задач компания выбрала платформу Optimacros, что позволило построить комплексную модель IBP, связав в единый контур локальные процессы: от планирования поставок до блока планирования спроса и последующего развития функций. Важными факторами выбора Optimacros стали гибкость настройки платформы, возможность развивать решения in‑house через создание внутреннего центра компетенций и наличие готовых программ обучения. Кроме того, высокий уровень экспертизы команды интегратора — компании «ОптиТим Консалтинг» — и тесное взаимодействие с вендором для выполнения высоких стандартов качества внедрения способствовало уверенному принятию решения.

По оценке компании, внедрение Optimacros оптимизировало работу производства и ускорило формирование планов, что позволило избежать потерь на сотни миллионов рублей.

Переход на CPM/IBP-платформу помог уменьшить зависимость от ручных операций, устранить уязвимости. После запуска решения изменился формат взаимодействия между подразделениями компании: коммуникация и анализ планов из почты и файлообменника переместились в общую систему, а данные стали единым источником правды для всех участников процесса. Информация из Optimacros интегрируется в аналитические витрины и дашборды, становясь прозрачной для региональной и глобальной отчетности. Сотрудники компании отметили полезность оптимизации производственного планирования: она дает оперативный доступ к информации, ускоряя принятие решений. Возможность работы с данными почти в режиме реального времени помогает быстрее оценивать различные сценарии, корректировать планы и формировать отчеты онлайн без выгрузки в другие сервисы.

Реализованный проект по построению оптимизационного планировщика учитывает большинство технологических ограничений и особенности производственного процесса. В отличие от типовых коробочных решений платформа Optimacros позволила разработать уникальный оптимизационный механизм на основе линейного солвера и метаэвристических алгоритмов. Благодаря высокой гибкости системы удалось учесть все нестандартные параметры, создать специализированные формы для ввода данных, автоматизировать контроль их полноты и консистентности. Для управления НСИ была внедрена отчетность в формате RACI-матрицы, что значительно сократило время реакции на ошибки и повысило качество планирования.

«Опыт этого проекта подтвердил, что Optimacros полностью готов к реализации задач подобного уровня сложности и успешно решает кейсы, недоступные для стандартных инструментов», – сказал продуктовый директор «Оптимакрос» Глеб Канин.

Компания продолжает развивать интегрированное планирование на базе Optimacros и формирует внутренний бэклог по расширению и доработке моделей. В числе перспективных направлений — обогащение работающих моделей глубокой финансовой аналитикой, что должно укрепить связку операционного и финансового планирования.

«Мы рассматриваем платформу Optimacros как стратегический инструмент, который помогает стандартизировать подходы к планированию и выстраивать более устойчивую модель управления бизнесом на региональном уровне», – сказал Дмитрий Фрейдин, ИТ-директор по региону Восток.