Технологическое партнёрство UDV Group и «Цифровые решения»: подтверждена совместимость продуктов для мониторинга сетевой видимости и кибербезопасности

Компании UDV Group и «Цифровые решения» успешно завершили испытания на совместимость своих продуктов, предназначенных для обеспечения сетевой видимости в корпоративных и промышленных инфраструктурах.

В ходе тестирования была подтверждена технологическая совместимость следующих продуктов для защиты корпоративной инфраструктуры: ответвителя трафика DS Optic-TAP, брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO и системы анализа сетевого трафика для обнаружения кибератак UDV NTA. Также была проверена совместимость продуктов для защиты промышленной инфраструктуры: ответвителя трафика DS Copper-TAP, агрегатора с однонаправленной передачей DS Diod, брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO и комплексной системы киберзащиты АСУ ТП с полной видимостью атак, угроз и выполнением требований законодательства — UDV DATAPK Industrial Kit.

В ходе испытаний продукты UDV Group и «Цифровые решения» продемонстрировали стабильную и надежную работу, что подтвердило их полную технологическую совместимость. Это дает заказчикам возможность использовать эти продукты в составе единого решения для эффективного мониторинга сетевой безопасности и видимости как корпоративных, так и промышленных инфраструктур.

Испытания охватили широкий спектр функциональных возможностей. Продукты «Цифровых решений» обеспечивали получение полной копии сетевого трафика, его оптимизацию, включая удаление дублей пакетов, а также балансировку потоков на несколько инстансов системы анализа. Продукты UDV Group, в свою очередь, отвечали за автоматическое обнаружение активов, определение прикладных и промышленных протоколов, обнаружение передачи файлов, а также выявление подозрительной активности и сетевых атак в корпоративном и промышленном сегментах сети.

«В условиях современных кибератак каждый пропущенный пакет — это не просто статистическая погрешность, а потенциально вредоносное воздействие, которое может остаться незамеченным. Подтверждённая совместимость позволяет заказчикам безопасно масштабировать инфраструктуру сбора и обработки сетевого трафика и быть уверенными, что решения для детектирования и расследования атак от UDV Group получают полные и непрерывные данные», — сказал менеджер продукта UDV NTA Михаил Пырьев.

«Эффективность работы систем поведенческого анализа трафика напрямую зависит от качества данных, которые они получают на вход. Совместное использование продуктов “Цифровых решений” и систем класса NTA/NDR значительно повышает результативность обнаружения угроз. Партнёрство с UDV Group открывает нашим заказчикам новые возможности для защиты критической информационной инфраструктуры», — сказала Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Цифровые решения».

