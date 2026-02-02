Проектное бюро R1 внедрит ИИ-решение WMT AI

Проектное бюро R1 планирует внедрить уникального ИИ-агента компании WMT AI для автоматизации документооборота и анализа проектных данных. Решение позволит сократить время на рутинные операции на 40% и обеспечит возврат инвестиций на уровне 48% уже за первый год. Стратегический проект по ИИ-трансформации заложил основу для перехода компании на новый уровень операционной эффективности.

В условиях динамичного рынка и сложных проектов ключевым вызовом для инжинирингового бизнеса становится скорость доступа к точной информации и минимизация человеческих ошибок в документации, опираясь на опыт специалистов с применением передовых технологий и решений. Проектное бюро выбрало путь глубокой цифровизации, реализуя уже сейчас проект по интеграции собственного «цифрового эксперта». Этот шаг был направлен на то, чтобы превратить многолетний опыт, разрозненно хранящийся в тысячах файлов данных, в централизованную и активную систему знаний.

Первым этапом стало формирование «нейробазы» — единого интеллектуального ядра, в котором были структурированы все внутренние стандарты, регламенты, ГОСТы, шаблоны технических заданий и архив завершенных проектов. На этой основе был развернут ИИ-ассистент в тестовом режиме с чат-интерфейсом, предоставивший сотне сотрудников мгновенный доступ к корпоративной экспертизе. Система научилась не только находить документы, но и понимать их содержание, анализируя текстовые файлы, таблицы и PDF-документы для точных ответов на запросы.

Главным отличием внедренной разработки стала ее активная роль в рабочих процессах. ИИ-агент не просто выдает справочную информацию, а помогает создавать и проверять документы, сверяя их с утвержденными шаблонами, выявляя потенциальные несоответствия. Также он проводит аналитику по уже выполненным действиям, учитывая нюансы, связанные с предпочтениями в решениях организации. Это позволяет переложить значительную часть рутинной проверочной и аналитической работы на искусственный интеллект, высвободив время инженеров и руководителей проектов для решения более сложных задач.

Экономический эффект от внедрения ИИ-решения в перспективе будет выражен в следующих показателях. Рост производительности труда в ключевых процессах составит от 35% до 50%, ROI достигнет 48% в первый год, а совокупная рентабельность инвестиций за три года оценивается в 588%. Процесс онбординга новых сотрудников может ускориться вдвое благодаря моментальному доступу к базе накопленных ошибок и лучших практик. При этом стандартизация работы с документами повысит общую надежность и предсказуемость проектной деятельности организации.

«Для нас было принципиально создавать не просто программу, а настоящего цифрового помощника, который понимает специфику инжиниринга. Мы не устанавливаем коробочный продукт, а строим систему, которая обучается на большом количестве данных компании и интегрируем его в важные бизнес-процессы. ИИ-агент станет новым членом команды, который берет на себя рутину и позволит инженерам сосредоточиться на сути проектов», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group.

«Внедрение нововведений затронет как сотрудников компании, так и на наших клиентов. Мы получим эффективный инструмент, который даст возможность использовать весь накопленный опыт компании и находить лучшие решения для клиентов», — отметил Дмитрий Реутт, основатель проектного бюро R1.