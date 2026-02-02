«Даичи» автоматизировала склады при помощи TopLog WMS

Компания «Даичи», представляющая рынок климатического оборудования, автоматизировала склады при помощи TopLog WMS.

«Даичи» имеет сеть региональных представительств, сервисные центры и собственное R&D-подразделение, разрабатывающее IoT-решения для интеллектуального управления климатом.

Компания активно развивается, и вместе с этим усложняются логистические процессы. Чтобы эффективно управлять товаропотоками, поддерживать высокий уровень сервиса и обеспечить точный учет остатков, «Даичи» приняла решение о внедрении современной системы управления складами. В качестве технологической платформы была выбрана российская TopLog WMS.

Пилотный проект реализован на складском комплексе в Московской области с широким ассортиментом продукции и высокой интенсивностью складских операций.

TopLog WMS управляет всеми ключевыми процессами: от приемки и размещения до отгрузки и инвентаризации. В системе реализован партионный учет и настроена детальная работа с серийными номерами. Их фиксация при большинстве операций и автоматическая проверка текущего статуса минимизируют риск ошибок при работе с дорогостоящей техникой.

Логистика размещения продукции на складе выполняется автоматически: TopLog WMS учитывает вес, габариты и ценность продукции, гарантируя безопасное хранение и эффективное использование складской площади. Например, тяжелые и дорогие позиции система не размещает выше третьего яруса. В TopLog WMS настроена работа с комплектами, когда из нескольких входящих номенклатур продукции на складе образовывается одна исходящая номенклатура (комплект), а также реализована проверка совместимости оборудования при сборке комплектов.

Особое внимание уделено контролю качества. На этапе приёмки продукции в системе используется несколько статусов качества продукции, а на выходе — обязательная или выборочная проверка сборки заказа. При этом WMS гибко настраивается и позволяет быстро изменять или добавлять новые статусы. Такой подход гарантирует сохранность продукции и снижает риск ошибок, например при работе с TopLog WMS новых сотрудников.

Обмен данными между WMS и учетной системой настроен через TopLog API. Возможности WMS-системы расширены за счет модулей «Мотивация персонала» и «Информационные панели».

Успех проекта — результат слаженной работы команд «Даичи» и интегратора. Благодаря серьезному подходу «Даичи» и быстрому принятию решений, внедрение TopLog WMS прошло в штатном режиме и в запланированные сроки. Склад не останавливался ни на минуту, а TopLog WMS быстро перешла в промышленную эксплуатацию.

Проект обеспечил комплексное управление складской сетью «Даичи» и открыл возможности для ее дальнейшего масштабирования. Компания получила функциональный инструмент, который может развивать и тиражировать на новые склады самостоятельно или с минимальным участием разработчика TopLog WMS.