«МТС Web Services» на 30% ускорила создание ИИ-агентов при помощи платформы MWS Octapi

Erion (объединяет нетелеком-активы МТС), объявила, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS), расширила возможности интеграционной платформы MWS Octapi. Теперь функционал платформы позволяет интегрировать ИИ-агентов в ИТ-ландшафт широкого круга компаний, а также сокращать время на создание собственных MCP-серверов на 80%.

Интеграционная платформа MWS Octapi (входит в реестр российского ПО) становится основным инструментом для интеграции ИИ-агентов в корпоративный ландшафт. Платформа позволяет бизнесу интегрировать различные сервисы и системы, используя Low-code-подход и возможности ИИ. Благодаря встроенной поддержке MCP-протокола подключение ИИ-агентов к экосистемным сервисам происходит за несколько минут с помощью удобного интерфейса, ранее этот процесс мог занимать до нескольких часов.

Внедрение MCP-протокола в MWS Octapi на 30% ускорило процесс создания мультиагентных систем. Платформа позволяет строить сложные интеграции. Добавление поддержки MCP формирует ландшафт интеграционного взаимодействия между ИИ-агентами. MCP-протокол создает основу для построения сложных агентных систем, обеспечивая безопасность, наблюдаемость и соблюдение политик безопасности при подключении ИИ-агентов к корпоративному ландшафту за счет повторного использования функциональных возможностей интеграционной платформы MWS Octapi. В ближайшее время будет добавлен второй стандарт для работы с ИИ-агентами – A2A (Agent-to-Agent)-протокол.

«MCP-протокол работает как универсальный коннектор для работы искусственного интеллекта с другими ИИ-агентами и обычными не ИИ-системами. Мы добавляем на платформу взаимодополняющие стандарты MCP и A2A, чтобы клиенты могли подключать ИИ-агентов к уже существующим системам. С помощью этой функции бизнес сможет значительно ускорить процесс разработки и выпуска продуктов, обеспечивая при этом безопасность данных. Это следующий этап в развитии MWS Octapi как AI-first платформы. Мы создаем инфраструктуру, где бизнес может безопасно и эффективно использовать потенциал искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.