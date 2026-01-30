CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ID «Контур.Эгиды» получил обновление с независимыми пространствами и расширенными возможностями администрирования

В ID от «Контур.Эгиды» вышло обновление, ориентированное на упрощение управления доступами и повышение прозрачности работы с корпоративными ресурсами. В новой версии появились независимые пространства, инструменты мониторинга, выбор второго фактора аутентификации при входе, а также дополнительные возможности для on-premise-развертываний (внутри компании).

В компаниях с несколькими офисами и филиалами администратор сможет создать отдельные пространства (по сути, копии личного кабинета) и работать с пользователями внутри них, чтобы учитывать различные роли и права доступа. Это поможет организовать работу в больших организациях с разными структурами среди отделов и филиалов.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop, сказал: «Мы видим, что в крупных и территориально-распределенных компаниях особенно востребована гибкость в управлении доступами. Независимые пространства позволяют администраторам работать с пользователями в рамках конкретных подразделений, не усложнять общую архитектуру и сохранять контроль».

Для администраторов также стала доступна страница «Мониторинг». На ней можно контролировать статус конфигурации и время последней проверки для каждого адаптера или ресурса, что помогает оперативно оценивать состояние системы и быстрее реагировать на возможные проблемы.

В обновлении расширены возможности двухфакторной аутентификации. При входе на ресурс пользователь может выбрать способ подтверждения второго фактора — push-уведомление или OTP-код в приложении «Контур.Коннект». Настройка работает для RADIUS-адаптера и позволяет выбрать наиболее удобный вариант, в том числе при перебоях с интернетом.

Кроме того, пользователи on-premise-версии ID получили возможность самостоятельно менять пароль в кабинете сотрудника, а администраторам стала доступна гибкая настройка ролей с разграничением прав на чтение и редактирование. Это снижает нагрузку на администраторов и упрощает работу служб технической поддержки.

