Подтверждена совместимость low-code-платформы «БФТ.Платформа» с СУБД Tantor Postgres

«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость «БФТ.Платформы» с СУБД Tantor SE. Интеграция позволяет крупным заказчикам использовать эти инструменты в рамках импортонезависимой ИТ-архитектуры, не прибегая к дополнительным затратам на доработки при внедрении и дальнейшей поддержке.

«БФТ-Холдинг» и «Группа Астра» успешно завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость low-code-платформы «БФТ.Платформа» и разработанных на ее основе корпоративных решений с российской СУБД Tantor Postgres компании «Тантор Лабс». Результаты демонстрируют, что продукты «БФТ-Холдинга» корректно функционируют в составе полностью импортонезависимого технологического стека и готовы к промышленной эксплуатации.

Испытания проводились в среде отечественного программного обеспечения и охватывали ключевые сценарии эксплуатации low-code-решения. В ходе тестирования была подтверждена стабильная работа «БФТ.Платформы» с СУБД Tantor Postgres, включая надежное взаимодействие с данными и выполнение типовых операций, характерных для прикладных бизнес-систем.

Подтвержденная совместимость распространяется не только на саму платформу, но и на широкий спектр корпоративных информационных систем «БФТ-Холдинга», созданных на ее основе, включая решения классов SRM, EAM/IAM, а также системы управления данными.

«Сегодня Tantor Postgres входит в число наиболее распространённых и востребованных российских СУБД, которые используются при построении импортонезависимой ИТ-архитектуры. Для клиентов важно, чтобы платформенные и прикладные решения стабильно работали в отечественном технологическом стеке без необходимости дополнительных модификаций. Подтвержденная совместимость «БФТ.Платформы» с СУБД Tantor Postgres позволяет создавать бизнес-приложения на основе low-code подхода и быть уверенными в надежности их эксплуатации», – отметила Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнёрских отношений «БФТ-Холдинга».

«Совместная работа над сертификацией СУБД Tantor Postgres с low-code-платформой разработки БФТ – это важный шаг к формированию целостной экосистемы доверенного ПО. Заказчики получают готовую проверенную связку, которая исключает риски несовместимости и позволяет фокусироваться на цифровой трансформации бизнес-процессов, а не на технической интеграции компонентов», – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».