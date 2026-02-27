Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Московская биржа включила обыкновенные акции группы «Базис» (MOEX: BAZA) в базы расчета индексов широкого рынка и информационных технологий. Новые базы начнут действовать с 20 марта 2026 г. Коэффициент free-float (доля акций в свободном обращении) установлен на уровне 17%.



Попадание в индексы повысит ликвидность бумаг

Акции компании войдут в Индекс широкого рынка (MOEXBMI), который включает топ-100 ценных бумаг по ликвидности, капитализации и доле акций, доступных для торгов на бирже. Кроме того, «Базис» станет десятой компанией в отраслевом Индексе информационных технологий (MOEXIT), который отражает динамику публичных российских ИТ-компаний.

© solarseven / Фотобанк Фотодженика

«Попадание в Индекс широкого рынка и отраслевой ИТ-индекс для нас — органичный этап повышения видимости компании на рынке капитала. Мы рассматриваем вхождение в индексы как дополнительный драйвер повышения ликвидности и устойчивого интереса к акциям», — прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор группы «Базис».