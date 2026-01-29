CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«АльянсАвтоГрупп» перешла с бумажного документооборота на Directum RX

«АльянсАвтоГрупп» перешла с бумажного документооборота на Directum RX. Переход с бумажного документооборота на электронный с помощью цифровой платформы Directum RX позволил холдингу повысить эффективность процессов, сократить время согласования документов до 2 дней и усилить контроль исполнения задач. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Решения Directum помогли повысить эффективность процессов, взаимодействие сотрудников, усилить контроль исполнения задач. Сегодня с платформой Directum RX работают больше 300 сотрудников компании, создано более 140 тыс. документов, а процессы согласования занимают 2 дня вместо 10.

Внедрялось сразу несколько решений: «Делопроизводство», «Договоры», «Финансовый архив», «База знаний», мобильные приложения Solo и Jazz. Также команда проекта настроила интеграции с «1С», чтобы автоматизировать финансовые операции, и с Диадок, чтобы обмениваться юридически значимыми документами с другими организациями. Внедрением занимался квалифицированный партнер компании Directum — MaxSoft.

У «АльянсАвтоГрупп» было несколько требований к системе: простая настройка, возможность адаптации без сложного программирования, высокая скорость внедрения и мобильное приложение, чтобы обеспечить сотрудникам доступ к документам и задачам в любое время. Продукты Directum отвечали всем требованиям, поэтому руководство холдинга выбрало их.

Сотрудники крупного транспортного холдинга «АльянсАвтоГрупп» ежедневно работают с большим количеством входящих, исходящих и внутренних документов. Раньше их согласование проходило в бумажном формате, но для ускорения процессов и снижения нагрузки на сотрудников в компании перевели процессы в цифровой вид.

В дальнейшем «АльянсАвтоГрупп» планирует развивать и масштабировать систему, увеличивать число ее пользователей.

