Компания «Доступный сон» внедрила Axelot WMS

Компания «Доступный сон», которая производит и продает товары для сна, а также комплексно оснащает спальные места на коммерческих предприятиях, в гостиницах, пансионатах и на других объектах, внедрила систему Axelot WMS. Автоматизация позволила компании вести точный учет складских остатков, в том числе – в разрезе длины роликов ткани, различного материала изделий и т.п. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

Компания «Доступный сон» имеет склад категории «А» площадью 1,5 тыс. м2 в Иванове, он состоит из нескольких зон: приемки, отгрузки, кросс-докинга, хранения, штучного отбора, опрессовки. Всего здесь обрабатывается порядка 2 тыс. SKU. Теперь этот склад работает под управлением Axelot WMS. Специалисты Axelot учли все особенности ассортиментного ряда компании при настройке системы.

Среди ключевой функциональности, которая была внедрена:

Учет мерного материала. Продукция, поступающая на склад, может иметь различный метраж. Axelot WMS позволяет принимать такой товар по штрихкоду, который содержит информацию о материале, партии, количестве (метры/килограммы) и единицах учета по международной классификации.

Работа с комплектами. Система может собирать товары из нескольких компонентов в один комплект или разбирать комплект на составляющие.

Планирование складского пространства. Axelot WMS планирует заполнение ячеек внутри зоны в соответствии с заданным порядком планирования на уровне топологии. Система контролирует вместимость как отдельных ячеек, так и секций.

Автоматизированный отбор товаров. WMS использует принцип максимального освобождения мест хранения: в первую очередь отбираются товары оттуда, где их осталось меньше всего.

Распределение задач. В зависимости от объема заказа система распределяет задачи: если заказ включает отдельные штуки, за него отвечает кладовщик, а если требуется целая палета, система поручает выполнение водителю погрузчика.

Благодаря Axelot WMS руководство компании может более точно планировать ресурсы и улучшать качество обслуживания клиентов.