ИИ-агенты в OkoCRM на 78% сокращают участие менеджеров в общении с клиентами

OkoCRM представила собственных ИИ-агентов — умных самообучаемых помощников на основе искусственного интеллекта, которые благодаря обширной большой языковой модели (LLM) становятся полноценными цифровыми сотрудниками. Разработчики утверждают, что в большинстве коммуникационных задач ИИ-помощники могут заменить людей. По оценкам пользователей, примерно в 78% случаев общения с клиентами в переписке ИИ-агенты закрывают вопросы без участия менеджеров.

ИИ-агенты — самообучаемые цифровые менеджеры внутри CRM-системы для общения с клиентами, представленные OkoCRM в январе 2026 г. Они понимают контекст, обучаются на внутренней документации пользователя и могут выступать в разных ролях — от обычного менеджера по продажам, до специалиста техподдержки. Их основная цель — экономить ресурсы бизнеса и освободить сотрудников от ежедневного рутинного общения с клиентами, при этом сохранив экспертность и показатели удовлетворенности клиентов результатами коммуникации.

«Сейчас ИИ-агенты находятся на передке практического применения искусственного интеллекта. Благодаря гибкой LLM-модели, это не очередной скучный чат-бот для “отфутболивания” клиентов. Это полноценный цифровой сотрудник, в “голову” которого можно положить информацию о компании, техническую документацию, скрипты продаж в переписках и любые другие важные для клиентов и компании данные. ИИ-агенту можно задать какую угодно роль, подробно описать задачу, дать инструкции, как себя вести и в каком тоне общаться с клиентами. Даже уровень креативности можно задать — насколько ему можно отходить от инструкций и быть гибким. В результате 9 из 10 собеседников агента скорее всего подумают, что общаются с живым человеком, а не роботом», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

В отличие от классических чат-ботов, которые лишь отвечают на простые вопросы, цифровые менеджеры OkoCRM обладают расширенными возможностями, ориентированными на реальный клиентский диалог и рабочие процессы внутри CRM.

«Возможности нового инструмента ограничиваются только фантазией пользователей. Агенты анализируют входящие обращения, чтобы дать не просто шаблонный ответ, а релевантный, персонализированный отклик, сохраняя контекст всей переписки в рамках той роли и тональности диалога, которую ему назначил пользователь. Благодаря возможности обучаться на внутренней документации, скриптах и диалогах менеджеров, ИИ-агенты способны выдавать точные ответы в рамках коммуникаций и действовать автономно, достигая поставленных задач вообще без участия человека», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Усиливает возможности ИИ-агентов связка с конструктором роботов внутри CRM-системы. Благодаря ей агент может работать с сущностями в базе: создавать сделки, генерировать и выставлять счета и ссылки на оплату для клиента, создавать договоры или иные документы по шаблонам.

Эти подходы сопоставимы с лучшими мировыми практиками интеграции ИИ в CRM: автоматизация типовых коммуникаций, персонализация, сохранение контекста и автоматические действия в базе — всё это делает общение клиентов с агентами быстрее и качественнее. Теперь робот действует в качестве цифрового менеджера, а не простого FAQ-бота.

Перед запуском ИИ-агенты OkoCRM прошли масштабное бета-тестирование с участием 150 компаний малого и среднего бизнеса, представляющих розницу, услуги и сферу электронной коммерции. В фокус-группах оценивались три ключевых метрики: скорость ответа клиенту, точность ответов по запросам и уровень вовлечения менеджеров в коммуникацию. По итогам исследования: 78% обращений клиентов агент закрывал без участия живого менеджера, подтверждая внутренние оценки эффективности автоматизации переписки; среднее время ответа на типовые запросы сократилось с 2 часов до 5 минут, что напрямую отражается на NPS и удовлетворенности клиентов; у 63% компаний менеджеры отделов продаж и техподдержки отмечали, что ИИ-агент позволил им перераспределить в среднем 60% рабочего времени с рутинного общения на стратегические задачи.

«Важно, что агенты не «заменяют» людей, а становятся эффективным дополнением, — сказал руководитель техподдержки Илья Кривенко. — В наших фокус-группах сервисные команды отмечали: когда агент берет на себя стандартные вопросы, сотрудники концентрируются на ситуациях, где действительно необходим человеческий интеллект».

Сейчас ИИ-агенты доступны клиентам OkoCRM в виде встроенного сервиса общения с клиентами — через чат на сайте и интеграции с мессенджерами. В ближайших релизах команда планирует: расширить возможности агентов — дать им доступ к дополнительным данным о сделках и продуктовых каталогах пользователя; обеспечить интеграции с голосовыми каналами — автоответы и квалификация звонков на основе ИИ; развивать самонастраиваемые роли — готовые пресеты и шаблоны для распространённых ниш и ролей.