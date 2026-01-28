CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ГК «Вик» объединила коммерческий блок и руководителей в цифровом контуре на Elma365 CRM

Группа компаний «Вик», глобальный фармацевтический холдинг, внедрила единую систему для продаж на Elma365 CRM.

К моменту внедрения продукта развернутая ИТ-инфраструктура не способствовала росту бизнеса. Целью ГК «Вик» было повысить управляемость процессами и обеспечить прозрачную аналитику за счет объединения данных по клиентам и процессов коммерческого блока в единой системе.

Elma365 CRM отвечает требованиям компании к гибкой CRM: позволяет быстро адаптировать процессы, имеет мобильное приложение, готовые инструменты и возможности интеграции с «1С:ERP» и внешними системами. Важными плюсами стали надежность вендора и наличие опытного партнера-интегратора — Onellect.

Проект внедрения стартовал в мае 2024 г. с создания единого фронт-офиса для коммерции. В цифровом контуре группы компаний появилось общее хранилище истории взаимодействия с клиентами в воронке продаж, история активностей и коммуникаций, отчеты по плану развития продаж и план-факту с прогнозом.

Для объединения данных и процессов Onellect интегрировал Elma365 и «1С:ERP» за счет коннектора собственной разработки. С помощью интеграции удалось автоматизировать процесс производственных опытов по интересующим клиента продуктам для доказательства их эффективности. Процесс охватывает несколько подразделений и требует синхронизации данных между системами.

К III кварталу 2025 г. Elma365 CRM была полностью введена в эксплуатацию и стала центральным цифровым хабом для коммерческой деятельности ГК «Вик». В результате автоматизирована работа всей коммерческой службы, в том числе директоров департаментов и дивизионов. Каждый этап взаимодействия с клиентом ― от первичного лида до стратегического планирования продаж, теперь ведется в Elma365 CRM.

«Внедрение Elma365 CRM помогло повысить прозрачность и управляемость бизнес-процессов, внедрить сквозную аналитику по активностям, продажам и прогнозам. Благодаря модульной архитектуре система готова к дальнейшему масштабированию», ― отметил Евгений Утков, Генеральный директор Onellect.

«Внедрение Elma365 стало для нас важным шагом в развитии системы управления клиентскими отношениями и продажами. Создание единого пространства для работы с клиентами и настройка процессов под потребности бизнеса позволили не только повысить эффективность сотрудников, но и значительно улучшить взаимодействие с клиентами, обеспечив высокий уровень сервиса на каждом этапе работы», ― отметила Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК «Вик».

«Внедрение Elma365 CRM в «Вик» иллюстрирует, что CRM уже давно не просто инструмент учёта, а платформа для управления коммерческим блоком. Elma365 CRM создавалась именно для таких задач: объединять разрозненные процессы, сокращать время на их выполнение, делать данные прозрачными и доступными, помогать командам принимать решения быстрее и точнее. Наша платформа даёт для этого все возможности: гибкую адаптацию под задачи бизнеса, глубинные интеграции и сквозные процессы», ― отметила Ольга Михеева, Product Owner Elma365 CRM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Павел Шибанов, Fintech Platform: Персонализация может существовать не только как нишевый сервис, но и как полноценная технологическая платформа

Сдача новой российской фабрики чипов для 5G отложена на год

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще