ГК «Вик» объединила коммерческий блок и руководителей в цифровом контуре на Elma365 CRM

Группа компаний «Вик», глобальный фармацевтический холдинг, внедрила единую систему для продаж на Elma365 CRM.

К моменту внедрения продукта развернутая ИТ-инфраструктура не способствовала росту бизнеса. Целью ГК «Вик» было повысить управляемость процессами и обеспечить прозрачную аналитику за счет объединения данных по клиентам и процессов коммерческого блока в единой системе.

Elma365 CRM отвечает требованиям компании к гибкой CRM: позволяет быстро адаптировать процессы, имеет мобильное приложение, готовые инструменты и возможности интеграции с «1С:ERP» и внешними системами. Важными плюсами стали надежность вендора и наличие опытного партнера-интегратора — Onellect.

Проект внедрения стартовал в мае 2024 г. с создания единого фронт-офиса для коммерции. В цифровом контуре группы компаний появилось общее хранилище истории взаимодействия с клиентами в воронке продаж, история активностей и коммуникаций, отчеты по плану развития продаж и план-факту с прогнозом.

Для объединения данных и процессов Onellect интегрировал Elma365 и «1С:ERP» за счет коннектора собственной разработки. С помощью интеграции удалось автоматизировать процесс производственных опытов по интересующим клиента продуктам для доказательства их эффективности. Процесс охватывает несколько подразделений и требует синхронизации данных между системами.

К III кварталу 2025 г. Elma365 CRM была полностью введена в эксплуатацию и стала центральным цифровым хабом для коммерческой деятельности ГК «Вик». В результате автоматизирована работа всей коммерческой службы, в том числе директоров департаментов и дивизионов. Каждый этап взаимодействия с клиентом ― от первичного лида до стратегического планирования продаж, теперь ведется в Elma365 CRM.

«Внедрение Elma365 CRM помогло повысить прозрачность и управляемость бизнес-процессов, внедрить сквозную аналитику по активностям, продажам и прогнозам. Благодаря модульной архитектуре система готова к дальнейшему масштабированию», ― отметил Евгений Утков, Генеральный директор Onellect.

«Внедрение Elma365 стало для нас важным шагом в развитии системы управления клиентскими отношениями и продажами. Создание единого пространства для работы с клиентами и настройка процессов под потребности бизнеса позволили не только повысить эффективность сотрудников, но и значительно улучшить взаимодействие с клиентами, обеспечив высокий уровень сервиса на каждом этапе работы», ― отметила Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК «Вик».

«Внедрение Elma365 CRM в «Вик» иллюстрирует, что CRM уже давно не просто инструмент учёта, а платформа для управления коммерческим блоком. Elma365 CRM создавалась именно для таких задач: объединять разрозненные процессы, сокращать время на их выполнение, делать данные прозрачными и доступными, помогать командам принимать решения быстрее и точнее. Наша платформа даёт для этого все возможности: гибкую адаптацию под задачи бизнеса, глубинные интеграции и сквозные процессы», ― отметила Ольга Михеева, Product Owner Elma365 CRM.