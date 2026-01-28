CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«1С» и «ТопФактор» объявили о создании совместного предприятия в сфере HR-автоматизации

Фирма «1С» и компания «ТопФактор» объявили о создании совместного предприятия, ориентированного на развитие и продвижение комплексного HR-решения «ТопФактор HCM» для корпоративного рынка. Ключевая цель партнёрства — создание единой и масштабируемой HR-платформы, обеспечивающей поддержку сквозных HR-процессов и системное управление развитием персонала в соответствии с бизнес-целями компаний.

Совместное предприятие объединяет технологическую платформу и партнёрскую модель фирмы «» с экспертизой «ТопФактор» в области автоматизации управления эффективностью, талантами и HR-процессами в крупных и территориально распределённых компаниях.

Сотрудничество компаний имеет длительную историю: более 10 лет назад на платформе «1С:Предприятие» был выпущен совместный продукт «1С:Управление по целям и KPI». За время присутствия на рынке было реализовано свыше 250 тыс. лицензий данного решения.

Создание совместного предприятия отвечает растущему спросу со стороны крупного и среднего бизнеса на импортонезависимые, масштабируемые HR-решения корпоративного уровня, способные заменить разрозненные, локальные и зарубежные HR-системы.

Развитие «ТопФактор HCM» в рамках партнёрской сети «1С» позволит: ускорить внедрение HR-автоматизации в корпоративном сегменте; обеспечить единые стандарты качества и методологии внедрений; масштабировать отраслевую и функциональную экспертизу через сертифицированных партнёров; предложить рынку комплексное HR-решение, глубоко интегрированное с экосистемой продуктов «1С».

HR-платформа ТопФактор включает набор взаимосвязанных функциональных блоков, закрывающих ключевые задачи управления персоналом обеспечивая единое цифровое пространство для HR, руководителей и сотрудников:

Управление по целям и KPI. Управление результативностью с KPI и OKR, SMART-цели, регулярные встречи 1-на-1, performance review, расчет премий и вознаграждений.

Управление талантами. Оценка и развитие персонала, онбординг, индивидуальные планы развития (ИПР), оценка потенциала, кадровый резерв.

КЭДО и кабинет сотрудника. Онлайн-трудоустройство, графики отпусков, маршруты согласования, учет рабочего времени, взаимодействие сотрудников с HR-службами.

Подбор персонала. CRM для рекрутера, канбан-доска, интеграции с мессенджерами, чат-боты, видеоинтервью, ИИ-ассистент.

Управление рабочей силой (WFM). Планирование и учет рабочего времени, диспетчеризация персонала, оптимизация численности.

Диагностика вовлеченности. Исследование вовлеченности и eNPS, опросы, диагностика команд, аналитика факторов мотивации.

Кафетерий льгот. Выбор и администрирование гибких пакетов льгот, маркетплейс провайдеров услуг.

Искусственный интеллект в HR. Применение ИИ-инструментов для найма, оценки, управления результативностью, развития компетенций и повышения вовлеченности персонала.

«Создание совместного предприятия с «ТопФактор» — это логичный шаг в развитии HR-направления экосистемы «1С». Мы видим устойчивый спрос со стороны корпоративного рынка на комплексные HR-решения, которые можно масштабировать и внедрять через партнёрскую модель с гарантированным качеством», — отметил директор «1С» Борис Нуралиев.

«Партнёрство с «1С» позволяет нам вывести «ТопФактор HCM» на новый уровень масштабирования. Совместное предприятие создаёт условия для системного развития продукта и расширения присутствия на корпоративном рынке HR-автоматизации», — сказал директор «ТопФактор» Александр Белов.

