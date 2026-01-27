В Х5 протестировали полный цикл подбора персонала с ИИ

Х5 переходит на бесконтактный найм с помощью искусственного интеллекта. Цифровой рекрутёр сам находит кандидата, анализирует резюме, проводит первичное интервью и даёт рекомендации по приему. Первым сотрудником, трудоустроенным через алгоритм, стала кандидат из Пензы. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Сейчас нейросеть уже закрывает более 20% офисных вакансий в пилотном подразделении и до 85% повышает качество отбора резюме. С помощью ИИ уже наняты специалисты по охране труда, контрольно-ревизионной работе, кадровому сопровождению, а также сотрудники контактного центра.

ИИ-рекрутер анализирует и подбирает под вакансию размещенные резюме, помечает CV, созданные с помощью ИИ, полностью самостоятельно связывается и общается с людьми в течение всего процесса подбора. Общение почти невозможно отличить от общения с живым человеком. ИИ-рекрутер сохраняет контекст, уместно использует эмодзи и вовремя дает обратную связь. Система анализирует поведение человека во время собеседования, его ответы, лексику и интонации, соответствие кандидата вакансии. Решение о приеме остается за нанимающим менеджером.

Раньше технология помогала HR-специалистам точечно. Теперь ИИ закрывает почти весь цикл: скоринг резюме, первичное интервью и оценку, назначение встреч. Обработка откликов идёт круглосуточно с учётом часовых поясов и географии кандидатов. По итогам пилота воронка найма в подразделении выросла в два раза.

Сегодня лишь около 5% компаний в России системно используют ИИ для подбора кандидатов. Переход к автономной работе ИИ-рекрутера в Х5 — новый этап цифровизации для всего российского бизнеса. В 2026 г. компания планирует масштабировать бесконтактный найм во всех торговых и бизнес-единицах, чтобы повысить операционную эффективность.

«Итоги пилота даже в одном подразделении впечатляют – это новый шаг в эффективности найма. ИИ-рекрутер берет на себя рутину, позволяя HR-специалистам фокусироваться на сложных кейсах и развитии талантов. Бесконтактный найм повышает эффективность, снижает риск ошибок и стоимость подбора, а также улучшает опыт взаимодействия кандидатов с брендом. ИИ-рекрутёр быстро отвечает каждому. А в ритейле скорость решает всё», – сказала Лилия Дерябина, директор по трансформации и работе с персоналом Х5.

«Реализация стратегии технологического лидерства Х5 складывается из большого множества таких инициатив, как эта, а успех ее воплощения был достигнут за счет большого труда команды, поэтому мы гордимся результатом, — сказала Алиса Мельникова, управляющий директор «X5 Поддержка бизнеса». — При запуске ИИ-рекрутера мы проверяли каждую выборку, дообучали и дорабатывали алгоритмы и промпты. В итоге получилась универсальная технология, которую в ближайшее время масштабируем на все массовые вакансии X5».