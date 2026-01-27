CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Торговая сеть «Технониколь»: как интеграция данных увеличила выручку интернет-магазина от рекламы в 2,5 раза

ТСТН осуществила успешную техническую интеграцию внутренней CRM-системы с платформой «Яндекс.Метрика». Это впервые позволило учитывать в аналитике и оптимизации интернет-рекламы те заказы, которые клиенты оформляют по телефону или в офисе после посещения сайта. Ранее для систем аналитики такие продажи оставались «невидимыми», что искажало картину эффективности рекламных кампаний. Об этом CNews сообщили представители ТСТН.

«Было очевидно, что мы используем возможности интернет-магазина не на полную мощность, а потенциал интернет рекламы раскрыт не до конца. Перед нами стоял выбор: продолжить наращивать бюджет или найти более интеллектуальный способ масштабирования», — Юрий Савицкий, технический директор ТСТН.

В 2025 г. команда интернет-маркетинга ТСТН совместно со специалистами «Яндекс.Директ» запустила проект по созданию целостной картины клиентского пути. Проект был реализован в два этапа: настройка сквозной аналитики и стратегическая перестройка рекламных кампаний.

Технически данные о каждом офлайн заказе из внутренней системы «» стали автоматически передаваться в «Яндекс.Метрику» для сопоставления переходов по рекламным объявлениям с реальными финансовыми результатами. Дальше последовала перестройка рекламных кампаний – помимо цели «онлайн-покупка», была добавлена цель «офлайн заявка», позволяющая алгоритмам «Яндекс.Директ» оптимизироваться не только на сайтовые конверсии, но и на пользователей, которые с высокой вероятностью оформят заказ у менеджера.

«Выбор именно этой конверсии, а не «Заказа оплачен», был стратегическим. В B2B-сегменте период между созданием заявки и финальной оплатой может занимать месяцы, а итоговая сумма часто меняется. Оптимизация на быстрое и фиксируемое событие «Заказ создан» позволила алгоритмам «Яндекс.Директ» оперативно обучаться, не теряя в скорости и охвате. Теперь система видела полный цикл и могла искать пользователей, склонных не просто к просмотру, а к реальной сделке», — сказал Юрий Савицкий.

Благодаря такой интеграции данных общий доход по кампаниям в «Яндекс.Директ» увеличился в 2,5 раза. Этот рост был достигнут благодаря повышению эффективности рекламных кампаний, а стоимость целевого действия (покупки или создания заказа) осталась в рамках установленных KPI по эффективности затрат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

В России создана система управления роботом сигналами головного мозга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще