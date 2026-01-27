«Сател» обновила диалоговую платформу Ziax

Компания «Сател» сообщила о запуске новой версии диалоговой платформы Ziax. Обновленное решение предлагает усовершенствованный искусственный интеллект для общения робота с пользователями, технологии для оптимизации нагрузки и обработки запросов клиентов.

Ziax — платформа для создания текстовых чат-ботов и голосовых роботов, которые помогают компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами, оперативно обрабатывать заявки и обеспечивать живое общение в режиме реального времени. Уникальность платформы заключается в применении разработанной специалистами Ziax контекстно-интентной модели, позволяющей роботу ориентироваться между главными и второстепенными темами в диалоге с пользователем и безошибочно фиксировать все запросы. Такой подход является более качественным по сравнению с другими технологиями для понимания естественного языка.

Одно из ключевых нововведений в Ziax — поддержка открытого контекста. Робот способен вести непринужденные беседы с пользователями на самые разные темы, при этом сохраняя способность возвращаться к основной задаче и помогать решать конкретные вопросы, а также применять технологию добавления информации из базы знаний (RAG) в открытых контекстах. Таким образом, клиенты получают более комфортный опыт общения, а система становится более гибкой, отзывчивой и обучаемой.

Другое важное изменение касается эффективного распределения ресурсов сервера при обработке большого количества одновременных обращений. Разработчиками реализован внутренний балансировщик нагрузки для распознавания речи Ziax ASR и генерации голоса Ziax TTS, позволяющий справиться с большим объемом входящих звонков, независимо от степени активности пользователей. Это обеспечивает бесперебойную работу аппаратных ресурсов даже в периоды пиковых нагрузок, минимизирует риски сбоя и повышает общую производительность системы.

В дополнение к новым возможностям специалисты «Сател» провели масштабную модернизацию существующего функционала. Так, улучшен гибридный поиск с помощью технологии RAG, что позволяет лучше распознавать загруженные документы в базе знаний и точнее использовать информацию в сгенерированных ответах. Усовершенствована технология слот-филлинга для распознавания в запросе пользователя смысловых конструкций даже при наличии опечаток или неверных толкований. Также модернизированы и другие компоненты, включая инструменты для интеграции генеративных моделей и повышение общей стабильности работы платформы.

«Наша цель — решать проблемы пользователей как можно быстрее и снимать нагрузку с операторов. Обновленная версия Ziax поднимает планку функциональности и надежности виртуальных ассистентов на новый уровень, помогая нашим клиентам выстраивать коммуникации с пользователями. Мы поддерживаем принцип открытости диалога между пользователем и роботом и стремимся превратить Ziax в надежный инструмент цифровой трансформации бизнеса», — сказал Роман Милованов, руководитель направления разработки чат-ботов и голосовых роботов компании «Сател».