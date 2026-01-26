CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам

В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам — новый инструмент на базе LLM (Large Language Model — большой языковой модели), который преображает десятки страниц текстов судебных решений в краткую аннотацию.

В сервисе реализована функциональность, которая позволяет автоматически составлять аннотации к арбитражным делам. Документы обрабатываются с помощью LLM, после чего сервис выдает краткую справку с информацией о том, из-за чего был спор, и как он завершился.

Аннотации на 5–10 строк текста составлены по решению, принятому судом и размещены в интерфейсе «Фокуса» рядом с остальной информацией по делу. Полный текст решений также доступен для скачивания. В «Фокусе» доступны аннотации по решениям судов первой инстанции — их больше всего, и, как правило, они содержат всю информацию о сути спора.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Мы уже давно работаем с ИИ и пробуем его инструментарий в разных аспектах развития сервиса. Рассчитываем, что новая возможность существенно облегчит пользователям работу с арбитражными судами. В дальнейшем мы планируем развивать аннотации — разработать их для других типов и инстанций арбитражных дел, а также для других разделов «Фокуса».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще