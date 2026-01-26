Новые инструменты «Форс Телеком» для переноса данных внесены в реестр российского ПО

Реестр Минцифры пополнился двумя новыми инструментальными средствами, разработанными специалистами компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») для ускоренной и безопасной миграции данных с платформ зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Oracle Log Replicator (OLR) – инструмент обработки архивных файлов при переносе данных из СУБД Oracle в другие СУБД, зарегистрирован 26 ноября 2025 г. под №30842. Необходимость его создания обусловлена недостаточным быстродействием штатных средств Oracle. Использование OLR в связке с ранее выпущенным программным средством Ora2PgSync позволяет еще более эффективно решать задачи по высокоскоростной репликации данных из Oracle в Postgres.

Pg2SybaseSync – утилита для обратной репликации данных из СУБД PostgreSQL в СУБД Sybase (SAP ASE 16.0), зарегистрирована 14 ноября 2025 г. под №30715. Утилита разработана для обеспечения возврата прикладной системы на Sybase в случае неудачного перехода с Sybase на PostgreSQL.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс Телеком», отметил: «Включение наших решений в реестр Минцифры — это не только признание инженерной зрелости продуктов, но и подтверждение их соответствия требованиям по защите и обработке данных. Инструменты обеспечивают детальный аудит операций, шифрование при управлении доступом, что помогает заказчикам соблюдать соответствие нормативным требованиям и внутренним политикам безопасности. Таким образом, государственные и крупные корпоративные заказчики могут осуществлять проекты по миграции в рамках утверждённых регламентов без дополнительных рисков».