Борис Эбзеев: «Россети Центр» внедряют отечественные ИТ-решения. Система оперативного управления работами компании включена в реестр российского ПО

Программный продукт СОУР (Система оперативного управления работами), разработчиком которого является «дочка» «Россети Центр и Приволжье» – АО «МЭК „Энергоэффективные технологии“», включен в реестр российского программного обеспечения.

Решение находится в промышленной эксплуатации в контуре «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Оно «доказало свою эффективность при управлении производственными и аварийно-восстановительными работами в электросетевом комплексе», отмечают в «Россети Центр».

Система СОУР функционирует на мобильных устройствах на базе отечественной операционной системы «Аврора» и представляет собой прикладной инструмент управления реальными производственными процессами — от плановых работ до ликвидации технологических нарушений. Решение охватывает полный операционный цикл: планирование, оформление и сопровождение разрешительной документации, контроль выполнения, фиксацию дефектов, вопросы охраны труда и формирование аналитической отчетности. По информации «Россети Центр», в режиме реального времени диспетчеры и руководители получают актуальную информацию о местоположении бригад, статусе работ, отклонениях от графиков выполнения производственных программ и потенциальных рисках.

«Сегодня доля российского программного обеспечения в нашем ИТ-контуре достигает 96%, что обеспечивает высокий уровень технологической независимости. Система оперативного управления работами стала важным элементом этого контура. СОУР повышает прозрачность и эффективность управления сетевым комплексом и служит наглядным примером успешной интеграции российских ИТ-решений в критически важную инфраструктуру», — отметил гендиректор «Россети Центр» Борис Эбзеев.

АО «МЭК „Энергоэффективные технологии“», специализируется на создании цифровых решений для электроэнергетики, импортозамещении зарубежного программного обеспечения и внедрении российских ИТ-платформ.