Платформа управления «Аврора Центр 5.4.3» прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» релиз 5.4.3 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России и соответствует требованиям четвертого уровня доверия. Платформа предназначена для управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux.

Сертификация ФСТЭК России позволяет аттестовывать информационные системы, использующие мобильные устройства под управлением ОС «Аврора» и Android, на соответствие требованиям по безопасности информации, существенно повысить конкурентоспособность продукта на рынке защищённых решений и открыть доступ к новым рыночным нишам и проектам, где использование сертифицированных мобильных компонентов является обязательным требованием.

Также сертификат подтверждает возможность использования платформы управления: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Директор по развитию «Аврора Центр» Анатолий Петров сказал: «Наша команда проделала кропотливую работу по подготовке продукта к сертификации, а также по сопровождению самой сертификации. Заказчики, как и прежде, могут быть уверены в надежности и безопасности платформы «Аврора Центр».

«Аврора Центр» является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, используется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

