Платформа PWS включена в реестр отечественного ПО

Платформа PWS (Product Web Services) компании Fork-Tech включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель Fork-Tech.

PWS — это платформа, соединяющая разработку и управление цифровыми продуктами в единой экосистеме. Функциональность платформы PWS направлена на обеспечение продуктовой команды разработки всеми инструментами, необходимыми для управления и улучшения клиентских ИТ-решений без изменения кода или развертывания новой версии.

Аналогом PWS на международном рынке можно назвать Google Firebase, которым до 2022 г. пользовались многие разработчики в России. Главный принцип — разделение процессов управления продуктом и релизов. Платформа позволяет изменять логику, проводить эксперименты без необходимости выпускать новую версию приложения.

Функциональные возможности платформы PWS включают: приглашение и управление участниками и их доступами; создание и управление проектами, группами; создание и управление параметрами Remote Config; создание сервисных аккаунтов и управление API-ключами; предоставление публичного REST API для программного взаимодействия с платформой; распространение предрелизных версий мобильных приложений для iOS и Android среди тестировщиков через консоль PWS и CI/CD; предоставление MCP-сервера для взаимодействия с инструментами платформы с помощью ИИ-агентов.

В платформе PWS учтены потребности не только фронтенд-, но и бэкенд-разработчиков. Решение Fork-Tech применимо в работе с мобильными приложениями, веб-приложениями и бэкендом, а также поддерживает матрицу доступов и возможность задать окружение для проверки работы новых функций.

«Необходимость создания PWS появилась, когда санкционные ограничения затронули доступ из России к инструментам продуктовой разработки. После введения санкций российские разработчики потеряли доступ к зарубежным платформам, ранее доступным по подписке Freemium и полностью обеспечивавшим потребности ИТ-команд. Наша платформа PWS, которая решает эту проблему, представлена в трех видах – on-premise, а также по модели SaaS, что сделает ее доступной для команд из сегмент малого и среднего бизнеса. Важным фактором для российских клиентов является соответствие продукта всем требования политики импортозамещения», – отметил директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев.

