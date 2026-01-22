CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Представлено обновление планировщика задач «Ежка» 2.0.0

Команда ИТ-экосистемы «Лукоморье» представила масштабное обновление планировщика задач «Ежка», в котором появился новый ключевой функциональный блок — проектные пространства. Обновление 2.0.0 меняет подход к организации работы в системе и делает управление несколькими проектами и командами более структурированным и прозрачным.

Проектные пространства позволяют объединять связанные проекты, участников и общие настройки в одном рабочем контуре. Теперь все проекты, над которыми работает команда, находятся в едином пространстве — с общей логикой, сквозными правилами и централизованным управлением. Все существующие проекты уже автоматически перенесены в проектные пространства и готовы к использованию.

Новый формат работы решает одну из ключевых задач — упрощение управления несколькими проектами внутри одной команды или подразделения. Проектное пространство становится верхнеуровневым блоком, в котором собраны проекты, пользователи, роли, вложения и общие сущности.

Это позволяет: быстрее ориентироваться в структуре проектов; избежать дублирования настроек и сущностей; работать с задачами и данными не по отдельным проектам, а в рамках общей логики команды или направления.

В обновлении 2.0.0 существенно расширены инструменты управления для администраторов и владельцев пространств. Теперь они могут централизованно управлять всем, что происходит внутри проектного пространства.

Так, появилась возможность создавать и настраивать пространства и их параметры, управлять составом участников, изменять их роли и уровни доступа, а также поддерживать актуальную информацию о пространстве. Такой подход снижает административную нагрузку и делает управление более прозрачным и предсказуемым для всей команды.

Вместе с проектными пространствами в системе появились функциональные изменения, заметно упрощающие работу с задачами.

Улучшен процесс переноса и копирования задач внутри одного пространства — операции стали более логичными и удобными при работе с несколькими проектами.

Механизм меток был доработан и переведен на уровень пространства, благодаря чему они сохраняются для всех проектов и упрощают фильтрацию и навигацию.

Также реализована сквозная нумерация задач в рамках пространства, что облегчает коммуникацию внутри команды и ускоряет поиск нужных элементов.

Для повышения удобства совместной работы в проектных пространствах был переработан раздел «Все задачи». Теперь он выступает как единый рабочий экран, где можно просматривать и управлять задачами из всех проектов пространства, быстро переключаться между ними и контролировать загрузку команды.

Дополнительно в системе появились новые уведомления о событиях проектного пространства — они помогают пользователям своевременно узнавать о важных изменениях и действиях внутри команды.

Помимо функциональных изменений, команда уделила внимание качеству работы платформы. В версии 2.0.0 исправлен ряд ошибок, повышена стабильность системы и доработан визуальный интерфейс. Обновления направлены на более комфортную ежедневную работу и снижение количества технических сбоев.

