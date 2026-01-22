Платформа в основе Directum HR Pro, совместимая с Linux, получила сертификат ФСТЭК

Эксперты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю подтвердили соответствие платформы, на которой работает система Directum HR Pro, всем требованиям информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Сертификат выдан по 4 уровню доверия. Это значит, что решение можно внедрять в государственном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Для коммерческих компаний документ от ФСТЭК служит независимым гарантом надежности системы при обработке персональных данных.

Прохождение сертификации — комплексный и длительный процесс экспертной проверки. Его успешное завершение демонстрирует безопасность самой платформы и зрелость компании-разработчика в вопросах защиты информации.

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro, сказал: «Сертификат ФСТЭК — это внешнее признание высоких стандартов безопасности, которые мы применяем. Он важен не только для госзаказчиков, но и для любого бизнеса, который ценит репутацию и хочет минимизировать риски. Выбирая HR Pro, компании инвестируют в надежность».